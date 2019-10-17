  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/10/2019 08:28

【貿易開戰】標普：中美貿易協定或包含貨幣協議

　　《經濟通通訊社１７日專訊》標普全球評級發表題為《貿易協定主菜難烹，貨幣協議開胃菜
可有》報告，指出如果中國允許市場力量發揮更大作用，則可能同意達成貨幣政策協議。在最近
的貿易協定中，美國樂於納入貨幣條款，這些條款通常要求各國避免操縱匯率和貨幣競爭性貶值
。鑒於美國財政部最近將中國列為匯率操縱國，如果貨幣政策成為中美貿易協定的一部分，亦不
足為奇。
　　標普亞太區首席經濟學家Ｓｈａｕｎ　Ｒｏａｃｈｅ表示，如果中國遵循近期案例，如《美
國－墨西哥－加拿大協定》，則可能同意貨幣條款，緣於這不太可能需要中國作出重大政策調整
。一段時間以來，中國對匯率採取了寬鬆的態度，並允許兌美元匯率出現更大的波動性。
　　與１９８５年的《廣場協議》不同，最近的貨幣條款並非針對實質性的貨幣調整。相反，其
要求各國減少干預，而讓市場力量在確定匯率方面發揮更大的作用。Ｒｏａｃｈｅ指出，這並不
意味著貨幣估值已不再是爭論的焦點，而意味著將在更廣泛的宏觀經濟政策（包括財政政策和結
構性改革）下解決此類問題。
　　報告指，雖然可能達成小部分協議，但距離全面解決中美爭端還相去甚遠。兩國在其貿易技
術爭端之核心的結構性問題上似乎毫無進展。與可驗證的知識產權保護、擴大高增長領域內外國
公司的市場准入、以及公平競爭環境相關的棘手問題仍未解決。（ｃｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道17/10/2019
【新加坡直擊】港人移居獅城記
國際動態17/10/2019
民主黨初選「四辯」 拜登為子風波解畫
香港政情16/10/2019
【施政迴響】戴德梁行：放寬按保將大幅增槓桿效應 籲勿盲目入市
FOCUS16/10/2019
【FOCUS】「小努力」蓋「大視野」 施政報告恐難救近火
香港政情16/10/2019
【施政報告】林鄭：施政報告多項措施 擺脫傳統官方思維
香港政情16/10/2019
【施政報告】交通補貼升至三分之一 豁免青嶼幹線收費
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金