【貿易開戰】標普：中美貿易協定或包含貨幣協議

《經濟通通訊社１７日專訊》標普全球評級發表題為《貿易協定主菜難烹，貨幣協議開胃菜

可有》報告，指出如果中國允許市場力量發揮更大作用，則可能同意達成貨幣政策協議。在最近

的貿易協定中，美國樂於納入貨幣條款，這些條款通常要求各國避免操縱匯率和貨幣競爭性貶值

。鑒於美國財政部最近將中國列為匯率操縱國，如果貨幣政策成為中美貿易協定的一部分，亦不

足為奇。

標普亞太區首席經濟學家Ｓｈａｕｎ Ｒｏａｃｈｅ表示，如果中國遵循近期案例，如《美

國－墨西哥－加拿大協定》，則可能同意貨幣條款，緣於這不太可能需要中國作出重大政策調整

。一段時間以來，中國對匯率採取了寬鬆的態度，並允許兌美元匯率出現更大的波動性。

與１９８５年的《廣場協議》不同，最近的貨幣條款並非針對實質性的貨幣調整。相反，其

要求各國減少干預，而讓市場力量在確定匯率方面發揮更大的作用。Ｒｏａｃｈｅ指出，這並不

意味著貨幣估值已不再是爭論的焦點，而意味著將在更廣泛的宏觀經濟政策（包括財政政策和結

構性改革）下解決此類問題。

報告指，雖然可能達成小部分協議，但距離全面解決中美爭端還相去甚遠。兩國在其貿易技

術爭端之核心的結構性問題上似乎毫無進展。與可驗證的知識產權保護、擴大高增長領域內外國

公司的市場准入、以及公平競爭環境相關的棘手問題仍未解決。（ｃｔ）

