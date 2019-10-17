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17/10/2019 10:37

【數據前瞻】內地第三季ＧＤＰ明公布，瑞銀最悲觀料「破６」

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局明天（１８日）上午公布第三季中國國民生產總值
（ＧＤＰ）及固定資產投資等主要經濟數據。《路透》的調查顯示，鑒於三季度前兩個月中國工
業、消費等經濟指標超預期下行，而逆周期政策效果尚未顯現效果，９月雖有改善但不足以逆轉
三季度經濟增速下行的趨勢，預計三季度ＧＤＰ同比增速微降至６﹒１％，再創季度紀錄低位。

＊ＧＤＰ料增５﹒９－６﹒１％，外資看法趨悲觀＊

　　瑞銀首席中國經濟學家汪濤於報告中指出，隨着美國９月起對部分中國出口加徵新關稅，預
料內地出口或進一步走弱，雖然中美兩國繼續展開談判，但不明朗因素仍多，相信明年美國總統
大選前，中美能否就貿易達成協議令人懷疑，估計第三季ＧＤＰ跌破６％水平，低見５﹒９％，
今年第四季或明年首季ＧＤＰ增長會進一步放緩，預料到明年第二季才會適度回升。
　　高盛則預期中國第三季ＧＤＰ增長放緩至６％，基於通脹的限制，進一步寬鬆措施空間有限
，整體而言，往後經濟增長或面對更大的下行風險。
　　不過花旗對中國第三季ＧＤＰ表現較為樂觀，估計有６﹒１％，但不預期第四季會回升，主
要由於中美貿易摩擦的不明朗並無消退，預料雙方在２０２０年美國總統大選之前不會達成貿易
協議，貿易壓力將會持續。
　　中金公司的報告指出，雖然９月工業生產增速有望溫和回升，但不足以扭轉三季度ＧＤＰ減
速的趨勢。由此，實際ＧＤＰ增速可能滑落至６％附近、即今年全國兩會設定增長目標的下限。
　　民生證券首席宏觀分析師解運亮表示，盡管工業生產回落拖累了ＧＤＰ增長，但服務業生產
對經濟增長形成一定支撐。預計三季度ＧＤＰ同比增長６﹒１％。

＊預計９月工業、消費預計均改善＊

　　９月工業增加值，市場預期為增５％。交行指出，高頻數據顯示當前工業生產和需求可能有
所改善，再加上９月可能出現生產指標季末上翹的情況，預計工業增加值增速回升到５﹒８％。
　　首９月固定資產投資市場預期增５﹒４％。中金預計基建投資通同比增速可能微升，房地產
投資增速或將繼續趨緩。同時，土地成交等領先指標也顯示未來房地產新開工增長可能承壓。鑒
於工業企業盈利增長低迷、中美貿易摩擦不確定性猶存，中金預計短期內制造業投資增長仍然乏
力。國泰君安宏觀也認為，９月房地產投資增速將持續進入下行區間，基建投資增速穩中有升，
製造業投資仍然會出現小幅度的回升。
　　９月社會消費品零售總額，市場預期增７﹒８％。申萬宏源報告指出，預計９月除汽車外的
消費改善趨勢將繼續保持，而汽車銷售預計較８月邊際回暖，但回升幅度或相對有限。國泰君安
也認為，９月原油價格和食品價格整體同比增速較為穩定，汽車消費小幅改善，預計社零小幅回
升至７﹒９％。（ｃａ）

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