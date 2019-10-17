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17/10/2019 10:39

【貿易開戰】ＩＭＦ副總裁：貿易爭端是致經濟放緩決定性因素之一

　　《經濟通通訊社１７日專訊》２０１９年世界銀行和國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）秋季年會
召開之際，ＩＭＦ副總裁強調，貿易爭端是造成全球經濟增長同步放緩的決定性因素之一。到
２０２０年，由於貿易爭端產生的直接損失就高達７０００億美元，相當於世界ＧＤＰ的
０﹒８％。
　　ＩＭＦ首席經濟師早前曾經警告，中美貿易戰拖累今年全球經濟增速降至２００８年金融危
機以來最差，將今年經濟增長預測由３﹒２％降至３％，並稱如果不能解決貿易緊張局勢，經濟
前景可能會更為黯淡。（ｃａ）

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