【京城近觀】ＥＴＣ大作戰，京城第一！

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》「現場辦理ＥＴＣ立等可裝」、「綁卡紅

包５元、邀約紅包２０元」、「現場辦理，立返１００元通行費」……今年迎來了ＥＴＣ的大爆

發，在不同的銀行門口，過去張貼理財產品收益率、儲蓄信息、信用卡辦理的醒目位置，如今都

被ＥＴＣ業務內容淹沒掉，甚至在銀行窗口，也立起了綁定ＥＴＣ的二維碼。營業廳、商圈、高

速路口、加油站都擺起了ＥＴＣ辦理點，推銷攻勢鋪天蓋地。

所謂ＥＴＣ，就是Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ，即是電子不

停車收費系統，一台車要幾秒鐘的時間低速通過ＥＴＣ車道，就能完成收費，不用停車。自從今

年兩會，總理李克強在政府工作報告中提出，兩年內要取消全國高速公路省界收費站，雖然不是

取消收費，讓人有點失落，但取消收費站也是一件大事，關係到能不能順利開車過境。交通運輸

部在３月的兩會上立下過軍令狀：兩年內取消全國高速公路省界收費站，其中２０１９年將取消

京津冀，長三角以及東北西南地區重點省份高速公路省界收費站，２０２０年基本取消高速公路

省界收費站。



＊北京完成ＥＴＣ新增任務９１％，進度第一＊



先來看看大半年過後的進度，根據交通運輸部發布最新情況，截至１０月９日全國ＥＴＣ用

戶已經達到１﹒４３億人，完成總任務的７５％。今年５月以來，全國累計新增ＥＴＣ用戶

６２８１﹒３１萬，完成新增發行任務的５７％。其中北京一馬當先，完成進度第一，已完成任

務的９０﹒８１％，排名第二的湖北完成８２﹒６％，第三的安徽，完成７２﹒２４％。不過，

北京旁邊的省份河南和河北，卻排名在最後的１０名裡面，分別是５１﹒５５％和５２﹒４３％

，而上海也並沒有出現在進度前１０名裡面。



＊銀行瘋狂補貼安裝ＥＴＣ＊



７５％！任務完成度如此之高，背後少不了銀行的瘋狂補貼大水漫灌。銀行推廣ＥＴＣ，感

覺有點不務正業，而且免費辦理ＥＴＣ，對銀行來說肯定是賠錢的，銀行還是不遺餘力的推廣，

到底是為什麼呢？政策明確提到今年年底全國ＥＴＣ用戶數量要突破１﹒８億，這相等於一輪新

的客源爭搶大戰。有業內人士解畫，車主辦理安裝ＥＴＣ後，需要綁定銀行卡或信用卡，前提是

卡內要有足額的保證金，並需要留存扣除資金，等於變相攬儲拉存款，雖然車主平時使用ＥＴＣ

不能為銀行帶來盈利，但是今後車主的貸款、境外消費、車險、理財等業務，有可能帶來高收益

。這麼說來，就比較容易理解為什麼銀行會如此熱衷其中。

不少銀行人都揹負著１００多個甚至幾百個的ＥＴＣ安裝指標任務，不停地加班，通過銀行

人的努力，中秋小長假省界的ＥＴＣ車道甚至出現了大堵車，收費站要求車輛走人工通道的尷尬

現象，實在讓人哭笑不得。ＥＴＣ車道數量太少，車道改造不到位，與瘋狂推廣的力度不匹配，

造成了車道的擁堵，希望這只是階段性的過渡現象。

ＥＴＣ並不是新的事物，只是過去的發展一直不溫不火，用戶增長緩慢。通行效率高帶來的

好處多多，按理早就應該全面推廣，為何到了今年才需要政府強力推動？ＥＴＣ的聯網運營涉及

到各省利益的維護和協調，眾所周知，貸款修路收費還貸一直是國內高速收費公路的主流建設模

式。而且各省的優惠政策，在規定區域都不一樣，並不能跨省全國通用，比如有些農產品在甲省

免過路費，到了乙省確並沒有這樣的優惠政策。道路聯網的話，這些都需要協調。

可以預見的是，隨著車聯網和智慧交通的不斷發展，以及政策大力支持，ＥＴＣ應用場景普

及是未來的大勢所趨。

