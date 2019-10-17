【人行操作】人行進行６０億元ＣＢＳ操作，繼續停逆回購

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發

行永續債補充資本，今日將開展２０１９年第五期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為６０

億元人民幣，期限３個月，票面利率２﹒３５％。本期ＣＢＳ向公開市場業務一級交易商進行固

定費率數量招標，費率為０﹒１０％。

另外，人行今日不開展逆回購操作，連續１０日暫停逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。（ａｃ）

