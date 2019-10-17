【聚焦人幣】大摩：美元已見頂，人幣迅速轉弱的風險下降

《經濟通通訊社１７日專訊》摩根士丹利最新報告認為，美元已經見頂是時候沽售，其中原

因包括美聯儲積極強調貨幣市場緊張及額外美元儲備增加，以及人民幣迅速轉弱的風險下降。

報告指出，人民幣成為美中貿易協議其中一部分，市場經常忽略的是，較強的人民幣對中國

可能帶來幫助，包括鼓勵消費，也可使美元價值下跌從而促進新興市場增長，以及緩解中國本身

外匯融資壓力（中國企業外債已經增至２萬億美元）。（ｗｌ）

