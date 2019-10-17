【ＦＯＣＵＳ】「ＱＥ４」巧逢寬首置按揭，港樓擊鼓傳花再啟幕？

【ＦＯＣＵＳ】美國９月消費者支出（零售額）意外錄按月下跌、最新《褐皮書》對經濟的

評估由９月的「溫和擴張」下調至「微幅至溫和擴張」，雙雙為聯儲年內更多減息提供「彈藥」

之際，聯儲周三（１６日）再通過隔夜回購操作向市場注資７５０億美元，為自上月１６日十年

來首次重啟該操作以來，規模首達全額上限。

疊加聯儲較早時宣布，將啟動每月買短債約６００億美元至少至明年次季，鮑叔再三強調的

「絕對不是量化寬鬆」的ＱＥ４正靜悄悄而至。港府「大膽」放寬首置九成按保樓價上限至

８００萬，巧逢聯儲重啟擴表，即時刺激地產股彈起和二手樓反價，港樓會否會再上演新一幕擊

鼓傳花遊戲？



＊鮑叔「絕不是量寬」或得啖笑＊



繼聯儲７月、９月分別減息０﹒２５厘之後，本就高達８７％押注本月再減息的市場，再獲

美國最新零售數據及《褐皮書》送上強化預期的「彈藥」。

作為花旗國經濟重要支撐的消費者支出，於９月意外錄環比下跌０﹒３％，為２月以來首次

；聯儲周三公布的《褐皮書》，則將對經濟的評估由９月的「溫和擴張」下調至「微幅至溫和擴

張」，並指許多企業調降了對未來６－１２個月的增長預期。

鮑叔早前言之鑿鑿所稱「７月減息只是中期調整」，已被證實是一廂情願；眼下市場更關心

的是，他上周有關「絕對不是量化寬鬆（ｉｎ ｎｏ ｓｅｎｓｅ ｉｓ ｔｈｉｓ ＱＥ）」

的說法是否也只是「得啖笑」。

自８月停止縮表到重新擴表，聯儲的計劃簡而言之分為兩部分－－永久公開市場操作

（ＰＯＭＯ）＋回購操作（ＲＥＰＯ）。前者是每月買短債約６００億美元，至少持續到明年次

季；後者包括每周兩次定期回購操作（每次至少３５０億美元）及每日隔夜回購操作（每次上限

７５０億美元），至少持續到明年１月。



＊花旗：明年２月見底再迎旺季＊



市場估算，聯儲的資產負債表料在明年二季度達到約４﹒２－４﹒３萬億美元（現為

３﹒９５萬億美元）。鮑叔堅稱此「不是ＱＥ」，大有「信不信由你，反正我是信了」的意味。

此前三輪ＱＥ刺激全球資產價格狂升，港樓更是翻了逾倍。「ＱＥ４」無論聯儲是否承認，

還是如其所稱，「對家庭和企業的支出決定以及整體經濟活動水平幾乎不會產生任何重大影響」

，資產負債表再啟擴張及釋出流動性卻是事實。

適逢港府「大膽」放寬首置按揭，花旗就指，港樓上一次樓價下跌發生在去年８月至今年１

月，只持續約６個月；價格反彈則發生在今年２月至６月，只持續約５個月。該行稱，隨著上季

樓價下跌約５％，預計價格修正只屬短暫，預計明年２月將見底及迎來另一個旺季。

早前一眾承壓的地產股早市造好，新地（０００１６）、恆基（０００１２）、新世界

（０００１７）半日分別急升２﹒５％、３﹒１％、４﹒３％。新一幕擊鼓傳花遊戲是否已經開

始？上車還是接火棒，切勿忘量力而行！

