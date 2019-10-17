《法證攻防－黃集恩》中美貿談有進展，人民幣走勢要留意

《法證攻防》上周中美雙方在華盛頓舉行新一輪的貿易談判，取得階段性的成果。市場憂慮

情緒緩和，避險需求降溫，但兩國在其他關鍵問題上依然存在不穩定性。貿談進展刺激人民幣走

強，利好內地經濟板塊。

內地政府鼓勵銀行加大基建項目和製造業的貸款力度，而最新公布的９月新增人民幣貸款金

額，及社會融資規模，皆勝預期。對基建和製造業信貸較高的大型銀行股都值得留意，建行

（００９３９）暫錄得７連升，工行（０１３９８）亦從重陽前５﹒１６元反彈累計超４％。

內房股受惠於人民幣升值，碧桂園（０２００７）以及融創中國（０１９１８）最新公布的９月

份合同銷售數據強勁，帶動股價跑贏大市。本周陸續有部分內險公布９月保費收入數據，中國人

壽（０２６２８）暫企穩５０天線，周三（１６日）一度突破１９元關口。中國平安

（０２３１８）計劃於下周四（２４日）公布第三季度業績，投資者也可以提早作部署。

美金兌離岸人民幣匯價目前回落至約７－７﹒１美元區間，中美雙方關係仍存變數，或影響

人民幣匯價後續走勢。投資者可以美元兌人民幣（離岸）認購證╱認沽證輪，捕捉美金兌離岸人

民幣匯價升跌，亦可作為一種風險對沖部署。若睇好人民幣，覺得人民幣將會升值，則選擇認沽

證；相反，如覺得人民幣有貶值趨勢，則選擇認購證。「美人輪」在港交所上市，只需擁有股票

戶口即可於港股交易時段內進行買賣。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 黃集恩》

