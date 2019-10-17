【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１７億人幣，買建行騰訊沽招行融創

《經濟通通訊社１７日專訊》特首林鄭月娥公布施政報告，推出利好樓市政策，包括放寬首

置人士按揭貸款樓價上限，刺激本地地產股而上，港股昨日（１６日）反覆向上，最終收報

２６６６４，升１６０點，升幅０﹒６１％，盤中見２６６９８創近四周高位。

按額度計算，北水全日淨流入１７﹒０１億元人民幣增加約３％。北水淨買入最多的個股依

次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出最

多的依次是招商銀行（０３９６８）、融創中國（０１９１８）、中興通訊（００７６３）。

主板成交７５６﹒８２億元增近９％，其中港股通成交１２１﹒２９億元，佔總成交１６％

。



＊施政報告推利好樓市政策，北水順勢追入新地＊



北水昨日（１６日）繼續勁買建行力沽招行，分別淨流入４﹒５６億元及淨流出４﹒１９億

元，未見多大特別因素，兩股最終分別收升０﹒３２％報６﹒２８元，及漲０﹒１３％報

３８﹒５５元。

北水資金增加投入體品股，當中淨買入安踏體育達１﹒８５億元，增加３倍有多。該股全日

收升４﹒４２％，報７５﹒６５元，盤中見７５﹒９元創上市新高。

本港施政報告推出有利好樓市政策，北水順勢追入新地（０００１６），全日淨流入達

１﹒６２億元，股價抽升２﹒９５％，報１１５﹒２元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ４．５６

騰訊控股 （００７００） １．８７

安踏體育 （０２０２０） １．８５

新鴻基地產（０００１６） １．６２

中國銀行 （０３９８８） １．０５



淨沽出最多港股：

招商銀行 （０３９６８） －４．１９

融創中國 （０１９１８） －１．３４

中興通訊 （００７６３） －１．０８

中國神華 （０１０８８） －０．８７

楓葉教育 （０１３１７） －０．１５

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（ｅｃ）

