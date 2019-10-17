《日入而息》英國與歐盟達脫歐協議，地產銀行發力港股升１８４點

《今天重點》﹡林鄭月娥稱當對公營房屋供應有把握，會認真研究租置計劃；經濟下行政府

須嚴控財政開支，籲各界諒解；難以完全跳出官方思維，政府需謹慎行事

﹡黃偉綸稱優先檢視１６０公頃棕地，年底公布地皮位置；農地補償價足夠，

從無放棄明日大嶼計劃

﹡陳帆稱放寬按揭措施後有業主封盤，籲置業要量力而為；將研究成立新部門

部署鐵路建造及營運

﹡英國與歐盟達成脫歐協議，鎊匯升近１％；脫歐協議需英國會通過，北愛民

主統一黨反對立場未變；英國國會本周六表決脫歐協議



《即日市況》﹡本地地產銀行齊發力，港股升１８４點收２６８４８，成交７２２億



《深滬股市》﹡靜待第三季ＧＤＰ數據，滬綜指軟０﹒０５％連跌三日



《美元匯價》﹡憧憬新「脫歐」方案，關注歐元英鎊上方風險；歐元最新報１﹒１１１７

╱２１，日圓最新報１０８﹒７４╱７７



《公司業績》﹡域高金融（０８３４０）首三季盈轉虧２５１﹒６萬元，不派息



《公司資訊》﹡世紀聯合（０１９５９）超額認購逾２１倍，一手中籤率４０％

﹡信懇（０１９６７）超購近１２倍一手中籤１５％，下限定價２元

﹡高陞集團（０１２８３）超額認購８０﹒６倍，一手中籤率１０％

﹡藍光嘉寶（０２６０６）超購近５２倍，一手中籤率１００％

﹡禹洲地產（０１６２８）獲２﹒２億美元貸款融資

﹡國泰君安（０２６１１）發２５億元人民幣公司債券，票面息率３﹒４８％

﹡長實（０１１１３）「愛海頌」今早開售，準買家認為是入市合適時機

﹡華潤醫藥（０３３２０）特發性肺纖維化治療新藥獲美國ＦＤＡ臨床試驗批

准

﹡中國能建（０３９９６）附屬簽水務建設框架協議，涉４﹒２３億美元

﹡味千（００５３８）第三季同店銷售增長率為６﹒９％

﹡大新（０２３５６）未見有明顯資產調至外幣跡象，近期客戶轉趨保守

﹡天鴿互動（０１９８０）購招行理財產品，總認購額９０００萬元人民幣

﹡六福集團（００５９０）第二季度同店銷售按年下跌３７％

﹡載通（０００６２）購１１０部雙層ＣＢＵ巴士，涉約２９３２萬英鎊

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）第三季應佔可售煤產量按年升２％



《國企紅籌》﹡中國海外宏洋（０００８１）第三季經營溢利２９﹒６６億元



《中國要聞》﹡內地９月ＦＤＩ同比增０﹒５％至１１５﹒２億美元

﹡商務部表示首９月香港投資增８﹒７％，澳門大增５１％；第一階段協議中

國將增加美國農產品採購；外貿穩中提質態勢沒有改變；美對華玻璃容器發

起反傾銷、反補貼調查

﹡農業部預計後期菜價回落期會延長；生豬生產等扶持政策效果顯現，形勢開

始好轉

﹡上海市健康保險交易平台正式上線

﹡中國首８個月玩具出口增長１６﹒７％

﹡據報平安銀行上海分行行長冷培棟、前行長楊華遭調查

﹡王曉初稱中國聯通５萬個５Ｇ基站已開通２﹒８萬個

﹡彭博表示上季逾四成Ａ股公司業績同比惡化，為四年最高

﹡世邦魏理仕表示大城市寫字樓閒置率超兩成，創逾１０年高

﹡ＤＩＯＲ回應地圖不見台灣事件：尊重並維護一個中國

﹡國資委公布央企首三季成績：淨利潤同比增７﹒４％

﹡最高法終裁喬丹體育商標紛爭：未損米高佐敦肖像權

﹡蔚來汽車５０億元人民幣地方融資落空，在美股價急挫６％

﹡工信部表示今年首三季全國造船完工量同比增６﹒７％

﹡銀行理財收益率創３３個月低，大額存單或迎大增長

﹡內地首次發布天然氣進口價格指數，上周漲３﹒２％

﹡供暖季將至，國家油氣管網公司據報明日掛牌

﹡專家籲警惕地方專項債風險，或過分誇大預期收益

﹡人行進行６０億元ＣＢＳ操作，繼續停逆回購；人行上海總部支持金融對外

開放舉措在浦東率先落地

﹡廣州南沙擬設立粵港澳大灣區國際商業銀行

﹡華潤微電子下周五科創板首發上會，紅籌上市第一股

﹡廣東利元亨已撤回科創板上市申請

﹡上海清算所披露華為擬發３０億元人民幣三年期無擔保票據

﹡ＩＭＦ副總裁表示貿易爭端是致經濟放緩決定性因素之一

﹡中國上調郵費後，美政府宣布放棄退出萬國郵政聯盟

﹡美國要求中國官員在美參與會議須提前通報

﹡外交部表示對安倍晉三向靖國神社獻祭品提出嚴正交涉

﹡內地首三季財政收入同比增３﹒３％，稅收降０﹒４％

﹡中國銀行完成芝商所上海黃金期貨首批交易

﹡安凱客車與華為簽５Ｇ智能網聯及自動駕駛合作協議

﹡財政部料末季財政收入增長回升，可完成全年預算目標

﹡ＢＩＳ表示９月人幣名義匯率續刷五年低，實際匯率回升

﹡屠光紹稱引進長期資金助力私募股權投資發展



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１１８６﹒８８點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱當對公營房屋供應有把握，會認真研究租置計劃；經濟下行政府

須嚴控財政開支，籲各界諒解；難以完全跳出官方思維，政府需謹慎行事

﹡張建宗稱聚焦處理深層次矛盾，盼以新思維找出路

﹡黃偉綸稱優先檢視１６０公頃棕地，年底公布地皮位置；農地補償價足夠，

從無放棄明日大嶼計劃

﹡陳帆稱放寬按揭措施後有業主封盤，籲置業要量力而為；將研究成立新部門

部署鐵路建造及營運

﹡金管局表示綜合利率９月底升至１﹒０２厘

﹡田徑總會取消十公里挑戰賽，因警方發出反對通知

﹡全港第二家虛擬保險安我保險開幕，推電子錢包保障等產品

﹡保監局料第三季訪港旅客購買保險金額至少有雙位數跌幅

﹡澳門經濟財政司司長：研建人民幣計價結算證券市場

﹡深股通額度全日用１９﹒６億元，陸股通連續６天淨流入；滬股通額度全日

用５﹒８億元，陸股通淨流入１７﹒４億

﹡畢馬威表示零售業會更傾向投資數據分析工具，以維持競爭力

﹡八達通張耀堂獲花旗集團頒「卓越舊生獎」，嘉許其商業成就



《修例風暴》﹡民陣岑子杰旺角遇襲受傷，警方表示兇徒有預謀犯案

﹡立法會秘書處取消黃色警示

﹡國際特赦組織促請政府盡快調查岑子杰遇襲案件

﹡張建宗稱高度關注岑子杰遇襲事件，絕不容忍暴力

﹡新加坡總理表示香港示威者的訴求不切實際



《施政迴響》﹡ＷＷＦ對政府無方案保障健康及助培育環境感失望

﹡大摩表示政府放寬按保支持私樓需求及樓價，利好地產股

﹡王震宇憂現時放寬按保措施或增加負資產風險

﹡新世界表示歡迎各種增加土地及房屋供應措施

﹡新地表示願意主動配合政府提早交出已被規劃的農地

﹡趙國雄稱放寬按保對市民為「及時雨」，刺激二手交投

﹡匯證表示放寬按揭成數有助支撐樓價，有利地產股前景

﹡大新表示放寬按保紓二手樓價壓力，料今年低個位數增長

﹡高盛料短期內供應不會有實質變化，籲買入長實恆地等

﹡瑞銀表示房策有正面驚喜，料恆地、長實及新地最受惠

﹡高力表示支援經濟產業措施不足，對工商廈市場缺乏遠見

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