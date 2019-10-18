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18/10/2019 11:41

【施政迴響】美銀美林料港經濟續惡化，政府或有更多措施助中小企

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美銀美林發表研究報告指，行政長官林鄭月娥日前發表任內第
三份施政報告，著眼於長遠房屋及經濟福利的問題，符合該行預期。報告主要集中在房屋、土地
供應、民生及經濟發展四個方面，主要政策包括加快住屋供應、通過多種途徑增加土地供應、對
低收入家庭及學生提供財政支持等。
　　美銀美林表示，有關的措施表明，政府期望通過臨時的補貼措施去減輕香港經濟近期受到的
衝擊，而施政報告亦將重點放在長期的結構性挑戰上，尤其是房屋問題。該行認為，短期的措施
不會消除衰退風險，並認為短期的刺激措施可能有助減輕一些痛苦，但由於採取措施的時間有滯
後，因此不太可能令香港擺脫經濟衰退的困局。
　　該行又提到，財政司司長陳茂波８月時公布的１９１億元紓困措施，仍有大部分因需要經立
法會審批通過，至今仍未生效。因此，該行維持原先看法，即由於旅遊業及商業信心依然疲弱，
加上失業率上升，因此相信今年下半年的經濟將繼續惡化，又認為政府未來可能會採取更多措施
支持中小企，並在必要時支持創造就業機會。（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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