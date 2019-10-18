《環球趨勢－黃耀宗》發展逐步見效的ＴＣＬ電子

《環球趨勢》筆者最近走入電器實體及網店時，因應現時香港局勢，節扣優惠正逐步推出，

希望香港本地消費能力可支撐本地經濟。在物色電視過程中，發現到一間在本港上市的電視生產

商品牌－ＴＣＬ電子（０１０７０），在此跟大家分享一下相關資訊。

ＴＣＬ電子的電視機出貨量市佔率排行全球前二，而且受惠整體營運效率提高、海外及互聯

網業務快速增長，引領公司盈利能力大幅提升。公司在２０１９年中期業績表現出眾，營業額錄

得２２７﹒２億港元；受惠產品結構改善及持續推動降本增效，毛利率按年提升１﹒１個百分點

至１６﹒４％，費用率維穩為１２﹒７％；母公司擁有者應佔溢利為１３﹒６億港元，按年大增

１３８﹒１％；扣非後歸母淨利潤為５﹒５億港元，按年大幅提升３２﹒９％。

由於ＴＣＬ電子已發展海外電視市場二十年，且在多國設廠，有效抵禦中、美兩國貿易摩擦

帶來的影響，具明顯競爭優勢。２０１９年上半年，公司海外市場ＴＣＬ品牌電視機銷售量按年

顯著提升４９﹒８％至７０７萬台，營業額按年增長３２﹒５％至１０７﹒７億港元，經營業績

按年增幅高達１３２﹒１％。同時，公司互聯網業務亦步入高速增長期，上半年互聯網業務錄得

收入３﹒５億港元，按年大升１２５﹒２％。公司旗下互聯網業務運營平台雷鳥網絡科技商業變

現能力進一步增強，上半年收入約２﹒５億港元，按年顯著增長６３﹒３％，淨利潤達７７５９

萬港元，已超過去年全年淨利潤水平，淨利潤率高達３０﹒７％。

值得注意的是，ＴＣＬ電子透過加深與Ｒｏｋｕ（建議讀者多留意這間本年成投資市場焦點

之一的企業）和Ｇｏｏｇｌｅ的業務合作，在海外互聯網業務上取得突破，上半年首增可持續性

的海外互聯網業務收入達９６０２萬港元，佔互聯網業務總收入的２７﹒５％，ＴＣＬ電子成為

行業內首家擁有較大規模、持續性的海外互聯網業務收入的中國企業，有利鞏固競爭優勢。

在全球ＯＴＴ行業快速發展的背景下，ＴＣＬ電子有望憑藉全球領先的市場份額優勢，進一

步拓展海外業務與互聯網業務，預期公司未來發展會強者恆強，值得中、長線部署。

技術分析方面，股價於過去數年主要徘徊於３元－５元的大型區間，可以區間底部作支持水

平。但是，周線圖卻有望出現長線買入信號，且日線圖股價於９月已突破下降軌及完成後抽形態

，值得多留意。《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

