【新股掛牌】世紀聯合首掛報１﹒０６元，低招股價近２％

《經濟通通訊社１８日專訊》中山市綜合汽車服務供應商世紀聯合（０１９５９）今日首掛

，開報１﹒０６元，較招股價１﹒０８元低約１﹒８５％，以每手２０００股計，不計手續費，

每手蝕４０元。

世紀聯合公開發售超額認購錄得超額認購２１﹒１６倍，認購一手中籤比率為４０％，認購

２５手穩獲一手。發售價定為每股１﹒０８元，為招股價範圍１﹒０１至１﹒２３元之中間偏下

水平。（ｆｚ）

