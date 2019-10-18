【新股掛牌】世紀聯合首掛報１﹒０６元，低招股價近２％

《經濟通通訊社１８日專訊》中山市綜合汽車服務供應商世紀聯合（０１９５９）今日首掛
，開報１﹒０６元，較招股價１﹒０８元低約１﹒８５％，以每手２０００股計，不計手續費，
每手蝕４０元。
世紀聯合公開發售超額認購錄得超額認購２１﹒１６倍，認購一手中籤比率為４０％，認購
２５手穩獲一手。發售價定為每股１﹒０８元，為招股價範圍１﹒０１至１﹒２３元之中間偏下
水平。（ｆｚ）
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