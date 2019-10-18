《專家之言－麥嘉嘉》農地變現有望加快，本地地產股於低位有支持

《專家之言》美國商務部日前公布，９月零售銷售按月下跌０﹒３％，為７個月來首次下跌

，差過市場預期的續升０﹒３％；按年升幅放緩至４﹒１％，反映美國家庭在汽車、汽油、建材

及網上購買等消費都減少。數據顯示，繼美國製造業萎縮後，美國民眾的消費支出也出現顯著放

緩，疲軟的經濟數據加劇市場對美國經濟衰退的擔憂。



＊不穩因素充斥，美國本月減息機率逾八成＊



另外，中方希望與美方在本月再次談判後才簽署首階段貿易協議，市場對中美貿易協議的樂

觀情緒漸漸消退；加上英國脫歐前景，以及美國可能制裁土耳其，為投資者帶來不安，預計為維

持經濟增長，聯儲局於１０月２９日至３０日的議息會議上有很大機會再次減息。據芝商所

ＦｅｄＷａｔｃｈ工具對聯邦公開市場委員會下一次加息進行倒數監測數據顯示，聯儲局於

１０月的降息機率逾８成。

中國方面，９月份人民幣貸款增加１﹒６９萬億元，高於市場預期的１﹒４萬億元，同比多

增３０６９億元，社會融資規模增量為２﹒２７萬億元；同時，廣義貨幣供應量（Ｍ２）增長８

﹒４％。中央鼓勵銀行加大基建項目和製造業的貸款力度，推動９月新增貸款半年高，顯示穩增

長舉措持續發力。９月信貸復甦支撐內銀股表現，但內銀股第二季業績表現一般，經濟增長疲弱

下，盈利增長能力仍受限，料股價於區間波動。



＊港擬放寬首置按揭，有利本地地產股表現＊



本地方面，行政長官林鄭月娥於本周三（１６日）公布上任後第三份《施政報告》，當中提

多項房屋政策，包括宣布放寬按保公司提供的按揭保險計劃的樓價上限，首置人士可申請最高

９成按貸的樓價上限，由現時４００萬元提升至８００萬元，最高８按揭貸款的樓價上限則由

６００萬元提升至１０００萬元。放寬首置按揭，料對本港樓價有支持，刺激本地地產股股價。

施政報告亦提出運用《收回土地條例》，收回三類私人土地作百分百公營房屋及相關設施發

展，包括公屋、綠置居、居屋及港人首置上車盤；又宣布「土地共享先導計劃」有望在明年初接

受申請，計劃為期３年，可批核私人土地上限為１５０公頃。



＊四大發展商土儲充足，持一億平方呎農地＊



若計及剛動工的古洞北╱粉嶺北新發展區、陸續上馬的洪水橋╱厦村和元朗南大型發展項目

，加上多個公營房屋計劃及其他公共工程，目前已知會收回的私人土地約７００公頃，預計其中

４００多公頃會在未來５年收回，遠多於過去５年收回的２０公頃。目前４大發展商持逾

１億平方呎農地，恆地（０００１２）持新界土地儲備達４５９０萬平方呎，新地

（０００１６）持約３１００萬平方呎、新世界（０００１７）持１７００萬平方呎、長實

（０１１１３）持約１０００萬平方呎農地。整體而言，本地地產股財政穩健，股息率普遍逾４

厘，受惠農地變現加快，料本地地產股價低位有支持。

《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

