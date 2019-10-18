【嚟緊炒Ｄ乜】太陽能行業上升周期，信義光能營運效率勝洛陽玻璃

《嚟緊炒Ｄ乜》中國政府補貼資助的太陽能項目在今年下半年陸續上馬，太陽能玻璃需求大

增，從事有關業務將會受惠。信義光能（００９６８）為業內龍頭，股價回升有望。

信義光能透過位於中國及馬來西亞的綜合生產工業園於全球從事生產及銷售太陽能玻璃產品

。該公司亦從事太陽能發電場開發及太陽能發電業務及提供工程、採購及建設服務。該公司於今

年上半年成功分拆附屬公司信義能源（０３８６８）上市，信義能源專注於太陽能發電場項目運

營及管理的業務。



＊太陽能玻璃業務貢獻比去年下半年大增＊



太陽能玻璃銷售為信義光能最主要的業務，２０１９年上半年收入佔總收入的７３％。信義

光能２０１９年上半年的總收入下跌４﹒３％至３９﹒９７億元，就是因為太陽能玻璃平均售價

下跌，以及人民幣及馬來西亞令吉兌港元貶值。期內，綜合毛利率較去年同期下跌３﹒２個百分

點至３９﹒３％，因為期內太陽能玻璃毛利率較去年同期下跌６﹒１個百分點至２７﹒３％。太

陽能玻璃毛利率下跌的原因包括期內有關玻璃平均售價下跌，國內天然氣價格和純碱和硅砂等原

材料價格上漲，以致生產成本上升。其實，該公司今年上半年太陽能玻璃業務貢獻的溢利較

２０１８年下半年已顯著提升，但仍然未能追及２０１８年上半年的水平。該公司半年純利較去

年同期下跌２１﹒５％至９﹒５３億元。純利率由２０１８年上半年的２９﹒１％減少至

今年上半年的２３﹒８％，主要由於太陽能玻璃業務的利潤率下跌、財務成本增加及自分拆後攤

佔信義能源的溢利減少，而且期內產生上市開支。



＊內地政府７月公布補貼太陽能安裝反彈＊



信義光能的業務表現與太陽能行業的增長與周期性波動息息相關。

中國政府於２０１８年推出新政策，設定太陽能安裝量上限並調低上網電價。因此，中國太

陽能安裝需求於２０１８年開始下跌，為自２０１４年以來首次向下。信義光能７０％以上的太

陽能玻璃銷售收益來自中國，業務不免受打擊。幸好自２０１８年年中起，中國的太陽能組件價

格大幅下跌，新太陽能項目的安裝成本大幅下降，從而刺激了全球對不同太陽能產品的需求。中

國的太陽能行業於２０１９年下半年再次進入上升周期。由中國政府補貼的太陽能發電項目的投

標結果於２０１９年７月公布後，太陽能安裝需求就出現反彈。根據國家能源局預測，２０１９

年全年的新增太陽能安裝量將在４０吉瓦至４５吉瓦左右。由於２０１９年上半年已增加

１１﹒４吉瓦的容量，預期下半年將增加２８﹒６吉瓦至３３﹒６吉瓦，需求遠高於上半年。



＊股價由高位調整１５％，可望重新發力＊



洛陽玻璃（０１１０８）剛公布２０１９年第三季業績，第三季股東應佔業績轉虧為盈，應

該歸功於新能源玻璃銷售大增。洛陽玻璃２０１９年上半年的營業收入為８﹒６億元人民幣，第

三季的營業收入就達到４﹒６億元人民幣；２０１９年第三季獲利３０７７萬元人民幣，去年同

期則虧損１９５３萬元人民幣，而首９個月股東應佔純利增長１７﹒９７倍至４６４０萬元人民

幣。

信義光能為把握市場增長及擴大市場份額，將在今明兩年加快擴充太陽能玻璃產能。兩條生

產線恢復運作，該公司在２０１９年下半年的日熔量可望增加１１００噸。該公司計劃於

２０２０年增設４條總產能為每日４０００噸的新太陽能玻璃生產線。

信義光能２０１９年上半年成功分拆信義能源上市集資，２０１９年６月底的淨資產負債比

率由２０１８年底的６６﹒２％下降至２０﹒２％，有利該公司把握行業行情轉好的趨勢。

信義光能業務規模及營運效率遠勝洛陽玻璃，業務受惠中國以至全球行業周期上升的程度應

該更大，股價較近期高位５﹒２７元已調整了１５％，於現水平可重新發力挑戰上次的高位。

《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列信義光能（００９６８）近年主要業績數據：



數據 ２０１９年度中期 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收益 ４０﹒０億 ７６﹒７億 ９５﹒３億 ６０﹒１億

（－４﹒３％） （－１９﹒５％） （＋５８﹒６％） （＋２６﹒５％）



毛利 １５﹒７億 ２９﹒６億 ３４﹒０億 ２７﹒５億

（－１１﹒６％） （－１３﹒０％） （＋２３﹒８％） （＋６０﹒８％）



盈利 ９﹒５億 １８﹒６億 ２３﹒３億 １９﹒９億

（－２１﹒５％） （－２０﹒１％） （＋１７﹒４％） （＋６４﹒７％）



股息 ５﹒５仙 １２﹒２仙 １５﹒０仙 １４﹒０仙

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註：年結日為１２月３１日



表列信義系及部分光伏股份表現：



股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

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信義系：

信義光能（００９６８） ＋６８﹒１ ＋１７﹒５ －５﹒１

信義玻璃（００８６８） ＋１０﹒７ ＋１３﹒３ ＋４﹒４

信義能源（０３８６８） ＋２﹒６＃ －５﹒２ －７﹒０

信義香港（０８３２８） －３５﹒３ －１５﹒４ 持平



部分光伏股份：

協鑫新能源（００４５１） －８﹒５ －１０﹒０ －３﹒６

熊貓綠能（００６８６） －５１﹒７ －１﹒８ －３﹒５

卡姆丹克（００７１２） －６１﹒６ －４７﹒９ 持平

興業太陽能（００７５０） －６０﹒９ －１５﹒２ ＋５﹒０

陽光能源（００７５７） －８﹒９ －１６﹒４ －５﹒２

洛陽玻璃（０１１０８） ＋０﹒５ ＋９﹒８ ＋２５﹒４

順風潔能（０１１６５） －６１﹒３ －３１﹒９ ＋０﹒５

北控潔能（０１２５０） －１８﹒９ －１７﹒４ －１１﹒８

保利協鑫（０３８００） －２９﹒５ －２２﹒１ ＋６﹒３

福萊特玻璃（０６８６５） ＋８１﹒９ －７﹒５ －７﹒５

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股指：

恆生指數 ＋３﹒２ －６﹒６ ＋２﹒２

國企指數 ＋３﹒９ －３﹒３ ＋３﹒１

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註：股價資料截至今日下午３時３０分

＃以５月份上市價１﹒９４元比較

