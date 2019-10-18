【新股掛牌】高陞集團首掛開報０﹒９８元，較招股價高逾３４％

《經濟通通訊社１８日專訊》機電工程服務供應商高陞集團（０１２８３）今日首掛，開報
０﹒９８元，較招股價０﹒７３元高３４﹒２％，成交約８６６１萬股，涉資８３７８萬元。每
手５０００股，不計手續費，每手賺１２５０元。
該股公開發售部分錄得超額認購８０﹒６２倍，認購一手中籤比率為１０％，認購４０手穩
奪一手。招股定價為０﹒７３元，為接近招股價範圍（０﹒６２５至０﹒７５元）之上限。
（ｊｔ）
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