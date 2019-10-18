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18/10/2019 09:22

脫歐協議達成，港股高開６２點報２６９１０點，國指升１６點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》英國與歐盟就脫歐達成有協議，惟歐洲股市回吐，美股受惠於
部分企業業績造好，三大指數同樣高收。亞洲股市方面，日經一支獨秀升１２點，首爾指數則只
升５點。港股方面則升６２點，部分貿易戰股分繼續有支持，創科（００６６９）升
２﹒０８％，銀娛（０００２７）升１﹒６％；藥股現回吐，中生（０１１７７）跌１﹒２％。
恆生指數開報２６９１０點，升６２點或升０﹒２３％，主板成交１７﹒７０億元。國企指數報
１０６０４點，升１６點或升０﹒１６％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒１６％，報６１元；港交所（００３８８）升
０﹒４２％，報２３８元；騰訊（００７００）升０﹒３％，報３３２元；中移動
（００９４１）升０﹒４５％，報６６﹒３５元；友邦（０１２９９）升１﹒０６％，報
７６﹒５５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　５９﹒００元　　　升２﹒０８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５２﹒００元　　　升１﹒５６％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒０８元　　　升１﹒１７％
　　友邦保險（０１２９９）　　７６﹒５５元　　　升１﹒０６％
　　長江基建（０１０３８）　　５６﹒１０元　　　升０﹒９０％

　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒８２元　　　升０﹒５８％
　　中銀香港（０２３８８）　　２７﹒１０元　　　升０﹒５６％
　　新世界　（０００１７）　　１１﹒２４元　　　升０﹒５４％
　　領展　　（００８２３）　　８５﹒６０元　　　升０﹒５３％
　　恆基地產（０００１２）　　３８﹒９５元　　　升０﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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