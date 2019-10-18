《盤後部署》英國脫歐變數及儲局月底議息，港股觀望料二萬七受阻

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股輕微反彈，部分企業業績造好帶動大市氣氛，三大指

數輕微高收。港股今日受外圍氣氛帶動，高開６２點後一度攀升至２６９８５點，但未能突破二

萬七千點心理關口。部分本地地產股連日炒高後明顯回吐，加上有外媒報道指，內銀及部分內地

幾家大型金融機構擴大旗下離岸公司的債務追收與重組業務，內銀表現下挫。港股尾市跌幅擴大

，最終收報２６７１９，跌１２８點或跌０﹒４８％，主板成交７７０﹒８７億元升６﹒８３％

。國企指數報１０５４０點，跌４８點或跌０﹒４５％。

內地公布第三季度ＧＤＰ增速僅６％，創有紀錄２７年來最低，Ａ股回吐，上證綜合指數報

２９３８點，跌３９點或跌１﹒３２％；深證成分指數報９５３３點，跌１１１點或跌

１﹒１６％。兩市合共成交４１５８﹒１５億元人民幣



＊歐盟預算支出增加惹爭端＊



歐盟各國領導將於今日討論新的預算提案，該議案令歐盟在２０２１年至２０２７年支出增

加至１﹒２萬億美元，但目前各國政府分歧嚴重，預料預算案難達成協議。由於英國是歐盟財政

收入的最大貢獻者，分析指英國「脫歐」後應否維持該份額的開支，成各國爭論核心，其中德國

及其他支持縮減預算的國家認為，由於英國「脫歐」後，預算上限的提升意味將由他們填補收入

，而東歐及南歐等較貧窮的國家則希望見到一份更大的預算提案，外界預料首份沒有英國的財政

預算案將陷入僵局。

另外，英倫銀行副行長Ｄａｖｅ Ｒａｍｓｄｅｎ表示，雖然數月以來「脫歐」的不確定性

以及全球經濟放緩造成了損害，但如果英國能夠順利過度「脫歐」，那時候英倫銀行便會加息。

然而，英國「脫歐」仍面臨風險，英國國會本周六（１９日）審議「脫歐」協議，一旦被否決，

英國面對「硬脫歐」風險增加。



＊港股料２６５００至２７０００上落＊



英國「脫歐」協議仍未十拿九穩，周六要過國會一關。另外，本月底儲局議息，雖然官方公

布《褐皮書》反映影響經濟前景不明令減息預期升溫，亦是投資者焦點所在。筆者相信美國議息

前，港股維持在２６５００至２７０００點上落，投資者關口部署好淡倉位，然而須要留意近期

美國第三季企業表現，特別是部分龍頭科技股，或間接影響騰訊（００７００）及瑞聲

（０２０１８）等港股走勢。（ｕｌ）

