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即市新聞

18/10/2019 16:51

《盤後部署》英國脫歐變數及儲局月底議息，港股觀望料二萬七受阻

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股輕微反彈，部分企業業績造好帶動大市氣氛，三大指
數輕微高收。港股今日受外圍氣氛帶動，高開６２點後一度攀升至２６９８５點，但未能突破二
萬七千點心理關口。部分本地地產股連日炒高後明顯回吐，加上有外媒報道指，內銀及部分內地
幾家大型金融機構擴大旗下離岸公司的債務追收與重組業務，內銀表現下挫。港股尾市跌幅擴大
，最終收報２６７１９，跌１２８點或跌０﹒４８％，主板成交７７０﹒８７億元升６﹒８３％
。國企指數報１０５４０點，跌４８點或跌０﹒４５％。
　　內地公布第三季度ＧＤＰ增速僅６％，創有紀錄２７年來最低，Ａ股回吐，上證綜合指數報
２９３８點，跌３９點或跌１﹒３２％；深證成分指數報９５３３點，跌１１１點或跌
１﹒１６％。兩市合共成交４１５８﹒１５億元人民幣
　
＊歐盟預算支出增加惹爭端＊

　　歐盟各國領導將於今日討論新的預算提案，該議案令歐盟在２０２１年至２０２７年支出增
加至１﹒２萬億美元，但目前各國政府分歧嚴重，預料預算案難達成協議。由於英國是歐盟財政
收入的最大貢獻者，分析指英國「脫歐」後應否維持該份額的開支，成各國爭論核心，其中德國
及其他支持縮減預算的國家認為，由於英國「脫歐」後，預算上限的提升意味將由他們填補收入
，而東歐及南歐等較貧窮的國家則希望見到一份更大的預算提案，外界預料首份沒有英國的財政
預算案將陷入僵局。
　　另外，英倫銀行副行長Ｄａｖｅ　Ｒａｍｓｄｅｎ表示，雖然數月以來「脫歐」的不確定性
以及全球經濟放緩造成了損害，但如果英國能夠順利過度「脫歐」，那時候英倫銀行便會加息。
然而，英國「脫歐」仍面臨風險，英國國會本周六（１９日）審議「脫歐」協議，一旦被否決，
英國面對「硬脫歐」風險增加。
　
＊港股料２６５００至２７０００上落＊

　　英國「脫歐」協議仍未十拿九穩，周六要過國會一關。另外，本月底儲局議息，雖然官方公
布《褐皮書》反映影響經濟前景不明令減息預期升溫，亦是投資者焦點所在。筆者相信美國議息
前，港股維持在２６５００至２７０００點上落，投資者關口部署好淡倉位，然而須要留意近期
美國第三季企業表現，特別是部分龍頭科技股，或間接影響騰訊（００７００）及瑞聲
（０２０１８）等港股走勢。（ｕｌ）

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