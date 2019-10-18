《窩輪豪情－梁業豪》只宜即市小注候低持指數牛證圖利

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

非必需性消費業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為郵儲銀行（０１６５８）、碧桂園（０２００７）與安踏體育（０２０２０），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選香格里拉（０００６９）、恆隆地產（００１０１）與小米集團（０１８１０）。

國指期貨甫開市即見升上１０６３２，再創近日升浪新高。然而，恆指期貨並沒有跟隨升越

昨天（１７日）高位２６９８８。恆指期貨小時圖上，估計價位會於保歷加通道頂部與中軸間浮

沉，無大突破。鑑於圖表形勢尚屬顯著向好，形勢對即市候低持有指數牛證者較為有利，惟只宜

小注參與。衍生權證引伸波幅現處於略為偏高的水平，加上周末在即，本欄不鼓勵大家以此作為

投機工具。港股短期局勢維持顯著向好，大家不應考慮持有指數熊證過市圖利。

自２０１３年１１月１日起，筆者於港股每個交易日收市後，都會向現有３９３８名

ＷｈａｔｓＡｐｐ（ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ ＋８５２ ６６２１ ９７２８）會員免

費發放「港股中線股票排行榜」（即「最具中線投資價值股票排行榜」），作為中線投資時的選

股參考，而每個交易日的有關資料都可於筆者的

ＦａｃｅｂｏｏｋＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ專頁的網誌Ｎｏｔｅｓ內翻查得到。已經很久

沒有接受讀者朋友申請成為ＷｈａｔｓＡｐｐ會員了，現決定於下周一（２１日）收市前招收

３００位新會員，名額已滿逾半，先到先得；請現有會員幫助推介，立即通知對港股投資有興趣

的親友，透過ＷｈａｔｓＡｐｐ網上申請（須附上英交全名作登記）。

須注意的，為若大家不將上述電話號碼＋８５２ ６６２１ ９７２８儲存於聯絡人名單內

（特別是曾經更換手機者），將無法接收得到「港股中線股票排行榜」。上述「港股中線股票排

行榜」的參考價值有多高，各長期ＷｈａｔｓＡｐｐ會員都很清楚。此外，大家於每個交易日收

市後收到的分析資料亦包括「最強勢恆生綜合大型股指數成分股」、「中線最強勢的５個綜合行

業指數」、「中線最強勢的３個市場指數」和一些筆者自己發明的專業分析指標，如港股大市升

降指標、陰陽綜合指標等。筆者相信，只有對整體大市、各行業類別和各大型股指數的表現有充

足掌握，並懂得利用投資組合應市的投資者，方能於股票市場內較為容易中長線成功累積利潤。

最後，內地讀者朋友若未能使用ＷｈａｔｓＡｐｐ，歡迎改用ＷｅＣｈａｔ申請。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

