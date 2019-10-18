《談國論企－黎偉成》社會融資前三季度跌轉升趨俏

《談國論企》中國的社會融資規模於２０１９年前三季度同比增長２２％，即使未及上半年

和一季度增幅之大，但相對於２０１８年１－９月份之減少１３﹒１％，該屬良性的發展態勢。

尤其是委托貸款、信托貸款、未貼現的銀行承兌匯票等項目皆明顯少減，而企業債券淨融資、地

方政府專項債券淨融資等均明顯增加，即使非金融企業境內股票融資縮減，皆屬良性的發展新向

，當會支持政府力促以供給側結構性改革為主的內需拉動經濟穩中有進成長。



＊企債地方政府債皆受市場高度認受投資＊



據中國人民銀行所發布的《２０１９年前三季度社會融資規模增量統計數據報告》資料顯示

，淨增量於２０１９年前三季度累計達１８﹒７４萬億元，較上年同期多增３﹒２８萬億元或

２２％，表現當然優於２０１８年１－９月份１５﹒３７萬億元同比少增２﹒３２萬億元或

１３﹒１％之況。

具高度積極性的，有（一）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ）淨額於

２０１９年前三季度累計２﹒３９萬億元，較上年同期增加６，９５５億元或５０﹒４％，更是

在２０１８年１﹒５９萬億元飆升６﹒８３倍的高增長，反映出境內的企債市場有不斷明顯提升

的佳態。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照法定程序發行和約定在

一定期限內還本付息的債券，獲金融機構積極支持特別是非股份公司的企業機構債券融資。

和（二）地方政府專項債券淨融資於２０１９年前三季度累計２﹒１７萬億元，同比增加

４７０４億元或２７﹒７％，表現當然優於２０１８年１－９月份１﹒７萬億元所增１４３８億

元或９﹒２４％。此可見地債受到資本市場的高度認受，使地方政府增加資金來源，更促地方政

府按照市場規律強化開支與收入之間的平衡性，和減低對中央政府補助的支持力度，佳象。

有多個社會融資項目即使仍見少增，卻普有不同程度的改進，特別是（三）信托貸款於

２０１９年前三季度減少１０７８億元，卻比上年同期少減３５８９億元或７６﹒９％。信托貸

款為受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額

等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方

面有充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的安全性，

以提高資金使用效率。

和（四）委托貸款，於２０１９年前三季度累計減少６４５４億元，卻比上年同期少減

５１３８億元或４４﹒４％，亦屬改善。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀

行會根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的

貸款業務；委托人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，

政府應該作出支持。



＊委托信托貸承兌匯票少減有良性啟示＊



而（五）未貼現銀行承兌匯票，於２０１９年前三季度減少５２２４億元，同比少減

２３﹒１％。銀行承兌匯票貼現是指銀行承兌票的財現申請人由於資金需要，將未到期銀行承兌

匯票轉讓予銀行，銀行按票面金額扣除貼現利息後，將餘額付給持票人的一種融資行為，特點是

（ｉ）因匯票是由其他商業銀行承兌過而風險相對較低、（ｉｉ）流動性強，所產生的效應為

（Ｉ）賣方可對現有或新的客戶提供遠期付款方式，增加銷售額和提高市場競爭力，（ＩＩ）買

方則可利用遠期付款，以有限的資購進更多貸物，最大限度地減少對營運資金的佔用與需求，和

（ＩＩＩ）相對於傳統貸款融資按理可以明顯降低財務費用。

但（六）非金融企業境內股票融資，於２０１９年前三季度達２３４３億元，同比減少

２４﹒４％，而２０１８年同期則４８﹒４９％，僅屬少減，卻為持續之減。

（七）對實體經濟發放的人民幣貸款，於２０１９年前三季度累計１３﹒９萬億元，較上年

增加１﹒１萬億元或８﹒６％，而２０１８年同期則增１２﹒８萬億元或１１﹒６９％，乃可預

期之象。結合工業貿易、消費零售等新況，似意味實體經濟有增添下行的壓力。

即使中美基本達致第一階段的貿易協議，但尚未簽署和續有二階再談，變數仍多，對中國經

濟尚有不輕的困擾，由是政府宜進一步強化財稅政策，以支持經濟保持穩中有進發展。我對中國

經濟前景仍有憧憬。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

