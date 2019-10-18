【駐京專電】統計局：不把房地產作為短期拉動刺激經濟的手段

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，房地

產的定位很明確「房住不炒」，不把房地產作為短期拉動刺激經濟的手段。

他稱，今年１－９月房地產開發投資累計增速基本穩定在１０％以上，投資也比較平穩，房

地產的銷售略有下降。從這幾個主要指標看，房地產市場總體比較平穩。從其他幾個方面的情況

看，包括房價的情況、土地銷售的情況，房地產市場總體保持了基本平穩的走勢。

