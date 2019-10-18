【駐京專電】中證監：允高新技術產業等相關資產在創業板重組上市

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中證監發布關於修改上市公司重大資產重
組管理辦法，關於修訂上市公司重大資產重組管理辦法的決定，自發布之日實施。主要修改內容
包括，一是簡化成重組上市認定標準，取消淨利潤指標。二是將累計首次原則計算期間進一步縮
短至３６個月。三是允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略新興產業相關資產在創業板重組上
市，其他資產不得在創業板實施重組上市交易。
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