【駐京專電】中證監：打擊惡意炒殼、內幕交易等違法違規行為

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中證監發布《關於修訂〈上市公司重大資

產重組管理辦法〉的決定》。證監會上市部主任蔡建春在發布會表示，《重組辦法》修改後證監

會將繼續完善「全鏈條」監管機制支持優質資產注入上市公司。同時將繼續嚴格規範重組上市行

為持續從嚴監管併購重組「三高」問題打擊惡意炒殼、內幕交易、操縱市場等違法違規行為遏制

「忽悠式」重組、盲目跨界重組等亂象促進上市公司質量提升和資本市場穩定健康發展。

