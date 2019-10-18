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18/10/2019 10:35

【駐滬專電】臨港簽約１５個生物醫藥項目，總投資超７０億人幣

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》臨港新片區今日舉行生物醫藥產業重點項
目簽約儀式，共１５個生物醫藥項目參與簽約，涉及總投資超７０億元人民幣。
　　同時，臨港新片區生命科技產業園亦於今日正式揭牌。該園區總規劃面積４﹒５平方公里，
將在基礎研究、新藥發現、臨床試驗等鏈條中推進自主創新，努力形成以生物醫藥產業為核心，
以康養、醫美、教育、培訓等衍生領域為配套的產業體系。

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