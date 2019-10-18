《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》中國首艘自主建造的大型郵輪今日在中船
集團所屬上海外高橋造船有限公司正式開工，進入實質性建造階段。這標誌著中國船舶工業正式
跨入大型郵輪建造新時代。
今日開工的這艘大型郵輪，總噸位約１３﹒５５萬，總長３２３﹒６米，型寬３７﹒２米，
最多可容納乘客５２４６人，擁有客房２１２５間。船東為中船嘉年華郵輪有限公司，由中船芬
坎蒂尼郵輪產業發展有限公司設計，計劃於２０２３年下半年交付運營。
18/10/2019 15:56
【駐滬專電】中國首艘自主建造大型郵輪在中船集團開工建造
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》中國首艘自主建造的大型郵輪今日在中船
集團所屬上海外高橋造船有限公司正式開工，進入實質性建造階段。這標誌著中國船舶工業正式
跨入大型郵輪建造新時代。
今日開工的這艘大型郵輪，總噸位約１３﹒５５萬，總長３２３﹒６米，型寬３７﹒２米，
最多可容納乘客５２４６人，擁有客房２１２５間。船東為中船嘉年華郵輪有限公司，由中船芬
坎蒂尼郵輪產業發展有限公司設計，計劃於２０２３年下半年交付運營。
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