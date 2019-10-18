《午市前瞻》中國經濟數據影響，港股短期受制２７０００關口

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股有企業季績支持，收市窄幅靠穩，另外英國與歐盟達

成新協議，消息帶動市場情緒偏樂觀。港股今早輕微高開６２點報２６９１０點。其後，內地公

布第三季度經濟數據，第三季ＧＤＰ增速僅６％，創有紀錄２７年來最低，然而，９月工業增加

值增５﹒８％按月升１﹒４個百分點勝預期，恆指曾飆１３６點見２６９８５點。然而，港股上

試上兩萬七關口不果後掉頭下跌，最多倒跌７２點報２６７７５。最終半日收報２６８２４，跌

２４點或跌０﹒０９％，主板成交３９１﹒１８億元。國企指數報１０５９２，升３點。

上證綜合指數報２９５９點，跌１７點或跌０﹒５９％，成交８１６﹒３９億元人民幣。深

證成分指數報９６０３點，跌４１點或跌０﹒４３％，成交１４１０﹒８９億元人民幣。

重磅股方面，友邦（０１２９９）遭大摩削價至９２元維持「增持」，半日仍有得升

０﹒１３％，報７５﹒８５元；據外媒大型內銀將擴大海外追債業務，建行（００９３９）半日

持平報６﹒３１元；英國達成「脫歐」協議，匯控（００００５）半日回吐０﹒１６％，報

６０﹒８元；而港交所（００３８８）獲高盛、匯證升目標價，半日升０﹒６８％報２３８﹒６

元。

另外，石藥集團（０１０９３）有追捧揚３﹒５５％，報１７﹒５元，為半日表現最佳藍籌

及國指股；遭美銀美林降評級的信和置業（０００８３）回吐１﹒９５％，報１２﹒０６元為半

日表現最差藍籌。



＊英國與歐盟達成新協議，長和半日偏軟＊



英國首相約翰遜上日（１７日）宣布與歐盟達成新「脫歐」協議，英國下議院罕見將於周六

（１９日）舉行會議，將投票表決協議。長和系個別發展，長和（００００１）跌１﹒０９％，

報７２﹒４５元；長江基建（０１０３８）則升０﹒９９％，報５６﹒１５元。

澳門博監公布今年第三季總體中場賭收按年升１７％。美銀美林指，濠賭股盈利前景穩固，

可受惠於中場賭收雙位數字增長，惟濠賭股受中美貿易影響，行業目前處於區間底部。濠賭股走

勢向下，澳博控股（００８８０）跌１﹒８６％，報７﹒９１元；美高梅（０２２８２）挫

２﹒１％，報１２﹒１元；銀河娛樂（０００２７）軟０﹒２９％，報５１﹒０５元；永利澳門

（０１１２８）亦軟０﹒３８％，報１５﹒８４元。

食品股方面漲跌互現，味千（００５３８）公布，截至今年９月底止三個月同店銷售增長率

為６﹒９％，半日漲１﹒６９％，報２﹒４元。中國旺旺（００１５１）公司早前獲星展銀行上

調目標價，半日升０﹒７９％，報６﹒３７元。統一企業中國（００２２０）升０﹒８４％，報

８﹒４１元。百威亞太（０１８７６）則挫３﹒３４％，報３０﹒３５元。華潤啤酒

（００２９１）軟０﹒１２％，報４２﹒１５元。



＊華為季度業績佳，相關手機股見漲＊



華為第三季業績持續增長，收入６１０８億元人民幣，按年增長２４﹒４％，淨利潤增長８

﹒７％。其中，第三季實現智能手機出貨量７０００萬台，創單季新高。手機設備股半日見漲，

丘鈦科技（０１４７８）飆４﹒５４％，報１０﹒３６元；舜宇光學科技（０２３８２）揚１﹒

３６％，報１１８﹒９元；華顯光電（００３３４）升１﹒８９％，報０﹒５４元；瑞聲科技（

０２０１８）軟０﹒４３％，報４５﹒８５元。

多個內房股獲富瑞首予目標價及評級，其中首予融創（０１９１８）目標價為４６﹒０１元

，評級皆予「買入」，半日升２﹒１３％，報３６元。其他內房，世茂（００８１３）揚

２﹒１７％，報２５﹒８５元；龍湖集團（００９６０）升１﹒２２％，報３３﹒１元；旭輝（

００８８４）升１﹒１１％，報５﹒４５元；中海外（００６８８）微升０﹒３８％，報

２６﹒３元。

匯證發表報告稱，預計投資者將持續投資於物管板塊，該行維持對物管板塊的正面看法，當

中偏好雅生活（０３３１９）及綠城服務（０２８６９），半日分別升１﹒３４％報２２﹒７５

元，及升６﹒７４％報８﹒３９元。其他物管股亦走高，彩生活（０１７７８）漲３﹒１１％，

報４﹒３１元；永升生活服務（０１９９５）升２﹒７７％，報４﹒４５元；中海物業

（０２６６９）飆４﹒９２％，報４﹒４８元。



＊黃威：內地電力股前景佳，最看好龍源＊



港股今早先升後回，一度逼近２７０００惟無功而還。六福金融財經策略師黃威對《經濟通

通訊社》表示，今早港股高開受惠英國達成「脫歐」協議，但其後中國公布第三季ＧＤＰ增速放

緩至６％，令大市升勢回落。他又認為，雖然港股近日有外圍買盤支持，但近日美國眾議院通過

香港人權民主法案消息影響，加上暫時未有更多利好消息支持，故難望上破２７０００點的阻力

位，預期港股數日內盈在２６２００至２７０００區間上落。

個股方面，黃威則看好內地發電股板塊，因為該把塊已調整一段時間，加上多間內的發電公

司陸續公布第三季度業績，不少表現不錯。當中他最看好龍源電力（００９１６），技術上該股

呈現雙低；股息近３厘，市盈率約７﹒７倍不算高，看好其反彈力度。他建議可現價買入，目標

價４﹒７５元，３﹒８元止蝕。



＊黃偉豪：匯控、長和及長建暫不值博＊



縱使英國達成「脫歐」協議，中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，他對於

具英國業務的上市公司前景持觀望態度，因認為「脫歐」協議能否通過國會表決仍是未知之數。

他又指匯控、長和及長建早前已受惠英鎊反彈而偷步反彈，所以他建議該類股份暫不值博。

（ｋｓ、ｆｚ）

