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18/10/2019 17:55

【北水炒Ｄ乜】淨流入１１億人幣，買騰訊舜宇沽招行時代中國

　　《經濟通通訊社１８日專訊》英國與歐盟最新達成脫歐協議本是利好因素，但中國第三季
ＧＤＰ增速僅６％創有紀錄２７年來最低，港股今日先升後回，全日收跌１２８點或０﹒４８％
，報２６７１９點。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒９６億元人民幣，比上日減少逾２７％。北水淨買入最
多的個股依次是騰訊控股（００７００）、舜宇光學（０２３８２）、建設銀行
（００９３９）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、時代中國（０１２３３）、中
興通訊（００７６３）。
　　主板成交７７０﹒８７億元，較昨日增加近７％，其中港股通成交１０５﹒０５億元，佔總
成交１３﹒６％。

＊北水「口味」似有變，淨買入新經濟股＊
　
　　北水資金「口味」似有變，淨買入最多不再是中資金融股，而是「新經濟股」騰訊，全日
淨買入２﹒２４億元，股價逆市企穩收報３３１元。科技股舜宇亦獲北水追捧，全日淨買入
１﹒８７億元，股價逆市升１﹒２８％收１１８﹒８元。
　　至於北水淨沽出最多的仍然是招行，全日淨買出５﹒２６億元，股價收跌１﹒５６％，報
３７﹒９５元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　２．２４　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　　１．８７　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　１．２６　
　　港交所　（００３８８）　　　　　　１．１０　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　０．５９　　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－５．２６　
　　時代中國（０１２３３）　　　　　－０．５０　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　－０．１７　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｅｃ）

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