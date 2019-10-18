《美元走勢－羅明立》美匯或下試９７水平，暫不宜博反彈

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒６８ １０８﹒４８ １０８﹒６１

歐元╱美元 １﹒１１３１ １﹒１１１３ １﹒１１２６

英鎊╱美元 １﹒２８９２ １﹒２８３８ １﹒２８９０

美元╱瑞郎 ０﹒９８８５ ０﹒９８６０ ０﹒９８７５

美元╱港元 ７﹒８４４３ ７﹒８４０７ ７﹒８４４１



《美元走勢》美國最新新屋動工及工業產出數據都弱於預期，上周申領失業救濟人數則與市

場估計相約。昨日（１７日）美國企業公布的業績普遍理想，帶動美股造好。英國跟歐盟就「脫

歐」達成新協議，刺激英鎊大幅上升，曾經逼近１﹒３０。不過，協議仍需英國國會通過。而北

愛民主統一黨有很可能不支持協議，能否如願解決「脫歐」問題，仍然存在變數。估計英鎊將在

１﹒２７至１﹒３０之間波動。

受到英鎊急升及帶動歐元做好，美匯指數跌至９７﹒６０附近，技術走勢進一步轉弱，後市

似乎有機會下試９７水平，暫時不宜博反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２００ １﹒１０５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８００ １﹒２９５０ １﹒２７５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

