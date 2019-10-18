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即市新聞

18/10/2019 15:20

《美元走勢－羅明立》美匯或下試９７水平，暫不宜博反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６８　　　１０８﹒４８　　　１０８﹒６１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１３１　　　１﹒１１１３　　　１﹒１１２６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８９２　　　１﹒２８３８　　　１﹒２８９０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８５　　　０﹒９８６０　　　０﹒９８７５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４３　　　７﹒８４０７　　　７﹒８４４１

　　《美元走勢》美國最新新屋動工及工業產出數據都弱於預期，上周申領失業救濟人數則與市
場估計相約。昨日（１７日）美國企業公布的業績普遍理想，帶動美股造好。英國跟歐盟就「脫
歐」達成新協議，刺激英鎊大幅上升，曾經逼近１﹒３０。不過，協議仍需英國國會通過。而北
愛民主統一黨有很可能不支持協議，能否如願解決「脫歐」問題，仍然存在變數。估計英鎊將在
１﹒２７至１﹒３０之間波動。
　　受到英鎊急升及帶動歐元做好，美匯指數跌至９７﹒６０附近，技術走勢進一步轉弱，後市
似乎有機會下試９７水平，暫時不宜博反彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２００　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８００　　　１﹒２９５０　　　１﹒２７５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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