【本港樓市】英皇國際（１６３）觀塘工廈申寬密度，建新式工廈

政府重啟活化工廈措施２﹒０後，英皇國際（００１６３）就持有的觀塘鴻圖道８２號工廈
，申請放寬密度和高限重建成新式工廈，規劃署亦不反對，料後批機會高。
位於觀塘鴻圖道８２號新傳媒集團中心，現時為樓高約１０層工廈，樓齡約４９年，地盤面
積約１﹒０７萬平方呎，申請放寬地積比率由１２倍增至２成至１４﹒４倍發展，重建成一幢
２９層高新式工廈，涉及樓面約１４﹒４萬平方呎。《香港經濟日報》
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