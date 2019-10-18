【施政迴響】調查：施政報告滿意率１７％，２９﹒７分回歸來最低

香港民意研究所就新一份施政報告進行調查，顯示市民對施政報告滿意率是１７％，不滿意

率為６５％，滿意率淨值為負４７個百分點，評分僅得２９﹒７分，為回歸以來最低分。

林鄭上任３年共發表了３份施政報告，其中去年為回歸以來第三低分，得４８﹒５分，而新

一份的報告以２９﹒７分，成為了回歸以來得分最低的一次。

不過，其於２０１７年發表任內第一份施政報告，獲得６２﹒４分，為回歸以來得分第３高

的報告。《香港經濟日報》

