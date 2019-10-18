【施政報告】羅致光：對租津及租管持開改態度，需平衡利害關係

《經濟通通訊社１８日專訊》新一份施政報告提出邀請關愛基金在下個財政年度，發放兩次

為非公屋、非綜援低收入住戶提供的一次過生活津貼，對於是否有意將有關津貼演變成租金津貼

，以及未來會否與租管一起進行。勞工及福利局局長羅致光回應指，對於租津及租管持開放態度

，任何措施均可能有負面效果，唯有平衡利害關係再決定做或不做。

他又表示，行政長官林鄭月娥亦提到，設立類似生活津貼或是以租金津貼是行政措施，較容

易做，但租管可能涉及立法要較多時間處理，所以有先後次序的考慮，不能倉卒決定。



＊期望取消強積金對沖安排研究工作年底完成＊



施政報告提出全面調高在職家庭津貼金額，羅致光表示，現時標準金額要每周工作３５小時

，要求並不高，而高額津貼要每周工作４５小時，與一般香港情況相若，亦非特別高的要求。至

於近來開工不足或出現失業情況，與職津並無直接關係，希望透過再培訓局的「愛增值計劃」提

供津貼，而有關津貼每月上限為４０００元，對未來是否檢討持開放態度。

對於取消強積金對沖安排，羅致光表示，會盡快完成細節研究，期望研究工作年底完成，待

立法會明年選舉後，再盡快提交予立法會審議，當局期望在２０２２前或之前獲得通過。

