【修例風暴】管浩鳴：陳同佳願意出獄後到台灣自首

《經濟通通訊社１８日專訊》觸發政府修訂逃犯條例而惹起軒然大波的台灣殺人案疑犯陳同

佳，下星期三（２３日）將刑滿出獄。過去半年一直探望陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴

表示，經過勸解和多次接觸後，陳同佳願意出獄後到台灣自首。

管浩鳴引述陳同佳表示，對自己的事引起香港反修例風波，感到內疚。管浩鳴指，陳同佳明

白自首可能會判處１０年以上的刑期，但相信台灣方面不會判處死刑。

管浩鳴說，陳同佳出獄後，還要處理一些證件問題，未必會即時前赴台灣。

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