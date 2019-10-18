【本港經濟】最新失業率維持於２﹒９％，但消費旅遊行業失業增加

《經濟通通訊社１８日專訊》政府統計處公布，今年７－９月經季節性調整的失業率為

２﹒９％，與６－８月的數字相同，但低於市場預測的３％。就業不足率在該兩段期間亦保持不

變，維持於１％的水平。



＊餐飲服務失業率升至六年新高＊



勞工及福利局局長羅致光表示，經季節性調整的失業率在７－９月維持於２﹒９％。就業不

足率亦保持不變，為１％。不過，總就業人數較一年前稍微下跌。

他指出，勞工市場繼續受本地消費疲軟及本地社會事件導致訪港旅客人次急跌所影響。與消

費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業合計）的失業率進一步上升至４﹒９％，為兩年

多以來的最高水平。當中，餐飲服務活動業的失業率大幅上升至６％，為六年來的高位。

展望未來，羅致光表示，經濟情況惡化在短期內將會為本地勞工市場帶來更大壓力。政府會

密切留意有關發展。



＊總就業人數減少約８２００人＊



與今年６－８月比較，在７－９月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其

中資訊及通訊業有相對明顯的下跌，而上升則主要見於餐飲服務活動業。各行業的就業不足率亦

變動不一，但幅度大致輕微。

總就業人數由６－８月的３８６﹒３６萬人，下跌至７－９月的３８５﹒５４萬人，減少約

８２００人。同期的總勞動人口亦下跌至３９７﹒５７萬人，減少約８５００人。７－９月的失

業人數（不經季節性調整）為１２﹒０３萬人，與６－８月的數字（１２﹒０６萬人）大致相若

。就業不足人數方面，７－９月的數字為４﹒１５萬人，與６－８月的數字（４﹒１萬人）亦大

致相若。（ｃｌ）

