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18/10/2019 17:40

【本港樓市】中原十大屋苑周末睇樓量急升２３﹒５％，創５個月高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中原地產十大屋苑本周末睇樓量錄得５２５組預約，較上周急
升１００組或２３﹒５％，屬５個月新高。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周政府公布新一份施政報告，於房屋方
面的著墨明顯較往年多，包括提高按揭保險的樓價上限，二手市場６００萬元至１０００萬元單
位特別受惠，正面消息刺激買家睇樓意欲，不少準買家怕遲買更貴，紛紛加快入市步伐，料本周
末二手交投相當熱鬧。（ｃｌ）

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