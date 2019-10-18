【企業盈喜】中國人壽料首三季淨利潤按年增加１﹒８倍至２倍

《經濟通通訊社１８日專訊》中國人壽（０２６２８）發盈喜，預期今年首三季的歸屬於公

司股東淨利潤將按年增加１﹒８倍至２倍，即增加約３５７﹒６４億元至３９７﹒３８億元人民

幣。

公司指，預期首三季業績增長，主要由於公司首三季度固定收益類資產投資收益持續增長，

公開市場權益類資產投資收益大幅增長；以及因執行政府《關於保險企業手續費及佣金支出稅前

扣除政策的公告》的政策，公司去年度應交企業所得稅減少約５１﹒５４億元人民幣，相應減少

期內所得稅費用。（ｓｋ）

