【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒３７％，四大整體指數齊跌八周

《經濟通通訊社１８日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）跌勢

未止，最新報１８０﹒３２點，按周跌０﹒３７％，創２７周新低，連跌８周累計跌幅為

４﹒２９％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，樓價調整勢頭持續，至於《施政報告》宣

布放寬按保措施對樓價的影響，料在１１月上旬所公布數據才開始反映。



＊四大整體指數齊跌８周，ＣＣＬ累跌４﹒２９％＊



他指出，ＣＣＬ四大整體指數齊跌８周，創出歷史最長齊跌。其中，中原城市大型屋苑領先

指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８１﹒４４點，按周跌０﹒３２％；中小型單位ＣＣＬ報１８０﹒２

６點，按周跌０﹒３７％；大型單位ＣＣＬ報１８０﹒６點，按周跌０﹒３６％。８周累計跌幅

，ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌４﹒７％，中小型單位ＣＣＬ跌４﹒５４％，大型單位ＣＣＬ跌２﹒９６

％。



＊港島樓價創３０周新低接近去年底水平＊



分區方面，除新界西有上升外，最新樓價指數報１６７﹒０９點，按周升１﹒９３％，其餘

三區樓價跌勢持續，其中港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌１﹒８５％至１８３﹒１８點，創３０周

新低；九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７７﹒０６點，按年跌０﹒６１％，連跌５周共２﹒９８％，

為４４周以來首見；新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９２﹒５３點，按周跌０﹒３３％。

黃良昇認為，目前港島樓價已相當接近去年底水平，預期樓價將重回今年初水平，若以今年

樓價高位計，調整幅度約一成。（ｙｗ）

