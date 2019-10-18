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即市新聞

18/10/2019 16:30

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒３７％，四大整體指數齊跌八周

　　《經濟通通訊社１８日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）跌勢
未止，最新報１８０﹒３２點，按周跌０﹒３７％，創２７周新低，連跌８周累計跌幅為
４﹒２９％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，樓價調整勢頭持續，至於《施政報告》宣
布放寬按保措施對樓價的影響，料在１１月上旬所公布數據才開始反映。

＊四大整體指數齊跌８周，ＣＣＬ累跌４﹒２９％＊

　　他指出，ＣＣＬ四大整體指數齊跌８周，創出歷史最長齊跌。其中，中原城市大型屋苑領先
指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８１﹒４４點，按周跌０﹒３２％；中小型單位ＣＣＬ報１８０﹒２
６點，按周跌０﹒３７％；大型單位ＣＣＬ報１８０﹒６點，按周跌０﹒３６％。８周累計跌幅
，ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌４﹒７％，中小型單位ＣＣＬ跌４﹒５４％，大型單位ＣＣＬ跌２﹒９６
％。

＊港島樓價創３０周新低接近去年底水平＊

　　分區方面，除新界西有上升外，最新樓價指數報１６７﹒０９點，按周升１﹒９３％，其餘
三區樓價跌勢持續，其中港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌１﹒８５％至１８３﹒１８點，創３０周
新低；九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７７﹒０６點，按年跌０﹒６１％，連跌５周共２﹒９８％，
為４４周以來首見；新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９２﹒５３點，按周跌０﹒３３％。
　　黃良昇認為，目前港島樓價已相當接近去年底水平，預期樓價將重回今年初水平，若以今年
樓價高位計，調整幅度約一成。（ｙｗ）

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