【企業盈警】歐化料中期淨虧損將較去年同期顯著擴大

《經濟通通訊社１８日專訊》歐化（０１７１１）發盈警，預期截至今年９月底止６個月的

淨虧損將較去年同期顯著擴大。

公司指，虧損擴大，主要由於中美貿易戰尚未達成共識及社會動盪活動持續，以致市場消費

氣氛疲弱，集團店舖之銷售表現普遍惡化。縱使店舖數目增加，集團於該期間之總收入僅維持平

穩。此外，租金成本及經營費用上升導致淨虧損於該期間進一步擴大。（ｓｋ）

