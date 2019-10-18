《小傳日記》神州經濟增長縮，內銀表現好甩轆！

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（１７日）因為企業成績表唔錯，所以三大指數都彈起。另外

，米字國同歐盟搞咗好耐最終達成「脫歐」協議，呢Ｄ好消息令到香江魚缸今朝（１８日）都好

活躍，一度衝上１３６點逼近二萬七。神州公布第三季ＧＤＰ增速只有６巴仙，喺有紀錄２７年

嚟最低，缸友諗諗下都驚，加上缸友擔心米字國國會聽日（１９日）審議否決「脫歐」方案，到

時候又再返回原點，搞到魚缸一度倒跌１９８點報２６６５０，最終報２６７１９點，跌１２８

點，跌幅有半個巴仙。主板成交７７０﹒８７億銀升近７巴仙。國貨收報１０５４０點，跌４８

點，幅度都有半個巴仙。

內地Ａ場表現失色，上證綜指報２９３８點，跌３９點或逾１巴仙；深證成指報９５３３點

，跌１１１點或逾１巴仙。兩市合共成交４１５８億人仔。

大隻藍戰士方面，米字國達成「脫歐」協議，大象（００００５）無升跌報６０﹒９銀。生

發發（００３８８）畀高盛、匯證升「他屐」，埋單微漲半巴仙，報２３８﹒２銀。ＱＱ

（００７００）無升跌，報３３１銀；有外媒話大型內銀將會擴大海外追債業務，建行

（００９３９）全日軟腳近１巴仙，報６﹒２６銀；中移動（００９４１）小跳１亳子報

６６﹒１５銀；ＡＩＡ（０１２９９）畀大摩削價至９２銀，但維持「增持」評級，埋單唔見半

個巴仙，報７５﹒３５銀。



＊藥佬被寵溺石藥最夠力，富瑞首予評世茂最拚搏＊



今日大部分醫藥佬相當精神，當中石藥（０１０９３）起飛近３巴仙，報１７﹒４銀，喺表

現最好嘅藍戰士同國貨佬！百濟神州（０６１６０）有中金力撐，首予「跑贏大市」評級，「他

屐」９４﹒４８銀，埋單跳高近５巴仙，報８０﹒４銀。藥明生物（０２２６９）踼高逾１巴仙

，報８３銀。國藥（０１０９９）升２亳子報２６﹒３５銀。不過，中生製藥（０１１７７）就

軟腳近１巴仙，報１１﹒１６銀。

今日好多神州磚頭佬都畀富瑞首予「他屐」，仲評級佢哋為Ｂｕｙ，神州磚頭佬仲唔興奮跳

起！其中就首予融創（０１９１８）目標價為４６﹒０１銀，埋單起飛近１巴仙，報３５﹒６銀

。世茂（００８１３）跳起近２巴仙，報２５﹒７銀。龍湖（００９６０）彈起近１巴仙，報

３３銀。不過，旭輝（００８８４）唔見一格報５﹒３８銀。碧桂園（０２００７）蒸發不足半

巴仙，報１０﹒８４銀。



＊５Ｇ加速走股價唔會醜，華為業績優手機唔使憂＊



神州呢頭就同花旗國打貿易戰，嗰頭就加速５Ｇ發展。神州三大電訊佬之一嘅中電信

（００７２８），今日就同泡菜國ＬＧＵ＋喺北京簽署戰略合作協議，全日靚仔升逾１巴仙，報

３﹒６３銀。另一個電訊佬中聯通（００７６２）就話已經起咗成５萬個５Ｇ基站，今日企穩，

報８﹒３２銀。而５Ｇ最主要基建商鐵塔（００７８８）就公布咗業績，首三季純利

３８﹒７３億人仔，刺激股價唔多，收市只升一格報１﹒７２銀。其他５Ｇ佬方面，京信通信

（０２３４２）醒目升近３巴仙，報１﹒８２銀。中通服（００５５２）亦漲近６巴仙，報

４﹒７４銀。

早前一路畀花旗國打壓嘅華為，最新出咗第三季業績，收入６１０８億人仔按年升過兩成，

而第三季嘅智能手機出貨量仲創單季新高，有成７０００萬部。一眾今日手機佬齊高踢，丘鈦科

技（０１４７８）飆近４巴仙，報１０﹒２８銀。舜宇光學（０２３８２）揚逾１巴仙，報

１１８﹒８銀。華顯光電（００３３４）企穩，報０﹒５３銀。瑞聲科技（０２０１８）則軟逾

半巴仙，報４５﹒７５銀。鴻騰精密（０６０８８）公布話增持微距鏡頭生產商

Ｋａｎｔａｔｓｕ股份，股價狂飆近９巴仙，報３﹒４５銀。



＊磚頭派對過恆地回哂塘，神州經濟落食品無得托＊



神州公布ＧＤＰ數據差過預期，內地銀莊作為百業之母，自然要甩轆。工行（０１３９８）

跌１巴仙報５﹒４２銀；招行（０３９６８）跌近２巴仙收３７﹒９５銀；中行（０３９８８）

及農行（０１２８８）齊齊跌逾半巴仙，都係收３﹒１７銀；中信行（００９９８）季績省鏡，

大行唱好，股價升近半巴仙報４﹒３９銀。

搞到好多食品佬碌哂落去。蒙牛（０２３１９）挫到傻，跳落３巴仙，報３１﹒１銀，仲喺

表現最差嘅藍戰士！康師傅（００３２２）跌差唔多２巴仙，報１０﹒５２銀。青啤

（００１６８）碌低唔夠１巴仙，報４６﹒７５銀。旺旺（００１５１）就叻仔Ｄ，漲逾半個巴

仙，報６﹒３６銀。

早兩日香江地產佬開完ｐａｒｔｙ狂歡之後，今日即刻散水！恆地（０００１２）唔見近

２巴仙，報３８銀。新世界（０００１７）都趴低超過１巴仙，報１１﹒０４。新地

（０００１６）同長實（０１１１３）跣唔夠１巴仙，報１１５﹒１銀同５３﹒４銀。

祝各位周末愉快！請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

