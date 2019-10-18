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18/10/2019 11:18

《真知灼見－溫灼培》英國脫歐方案有框架但無細節

　　《真知灼見》據歐盟指，與英國之間已初步達成「脫歐」協議。現等待２７個歐盟成員國本
身的國會及英國國會通過。約翰遜呼籲英國國會盡快於本周六（１９日）通過協議。不過，英國
自由黨、工黨、蘇格蘭民族黨及北愛爾蘭民主統一黨（ＤＵＰ）已表態反對接受協議。英國國會
有６５０個議席，約翰遜必須取得３１８票方案才能獲通過。約翰遜所屬保守黨在國會內佔２８
８席，但非所有保守黨員也支持約翰遜。所以單從這一層面觀察，對英國國會明天通過約翰遜方
案似乎機會不大。
　
　　往後的可能性有兩個。首先，假如英國國會否決了方案，就看約翰遜仍會否一意孤行要在本
月底「硬脫歐」，或是向歐盟申請延遲「脫歐」。如約翰遜堅持「硬脫歐」，這樣可想象下周英
鎊匯價可會出現較大跌幅，跌返１﹒２５美元以下位置。但當然，市場也會質疑約翰遜可做到
「硬脫歐」的能力。因為英國國會早前已投票通過不接受「硬脫歐」。相信最終約翰遜只能延遲
「脫歐」。屆時我們要觀察是工黨會否隨即對約翰遜投不信任動議，並要求即時舉行大選。在這
裡有一點必須明白。約翰遜的盡早「脫歐」是一直有著民意的支持。這可從不同民調中，約翰遜
所屬的保守黨支持率一直遙遙領先中可見一班。所以實在令人擔心，如工黨一旦要求大選，約翰
遜有機會勝出。屆時在民意支持下，日後相信英國國會也難再阻止約翰遜用上不同手段「硬脫歐
」。所以一旦大選，對英鎊匯價反而不利。
　
　　第二個可能性當然是英國國會通過「脫歐」方案。這時候英國將正式步向「脫歐」。這時候
大家便再不用盼望英國可透過二次公投返回歐盟。屆時我們要關心是英國離開歐盟單一市場後的
細節。例如「脫歐」後英國輸往歐盟貨品將要支付多少關稅。大家可想象，如歐盟定一個高門檻
的關稅率予英國，這樣將會嚴重打擊英經濟以至英鎊匯價。始終英國現有著約五成出口均是輸往
歐盟。相反，低門檻關稅率將對英經濟以至英鎊前景有利。另外，當然也要留意歐盟會否繼續容
許英國倫敦可繼續充當歐洲的金融中心。這一切均會影響日後英鎊匯價。
　
　　由於未來太多變數，就讓我們密切留意英國事態發展。至於往後英鎊匯價大家可想象將跟隨
不同的演變大上大落。英鎊投資者宜密切留意。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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