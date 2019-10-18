《股市一周》貿戰降溫港府公布新政，恒指全周升４１１點創月高

《股市一周》中美兩國宣布達成首階段協議，下月兩國元首會面時有機會正式簽署協議；加

上本星期中，港府發表施政報告，新的土地及房屋政策出台，本周大市氣氛明顯改善。然而，周

五受內地經濟數據拖累，港股略為回吐，全周累升４１１點，報２６７１９點，創一個月高。

本周一（１４日）中國開始向美國購買農產品，加上美國總統特朗普表示，料貿易戰接近結

束，兩國關係漸趨緩和，港股高開逾２００點，收市企穩２６５００點關口，報２６５２１點。

周二（１５日）有消息指，中國國務院副總理劉鶴可能於本月底前再度赴美敲定首階段協議

文本，而美國未有取消１２月實施的關稅，港股回落，在輕微高開８７點後，最終倒跌１７點，

報２６５０３點。

周三（１６日）港府新一份施政報告出爐，房屋及土地政策為亮點，包括引用《土地收回條

例》收回７００公頃私人土地及放寬首置按揭，地產股引領大市，港股收市升１６０點，報

２６６６４點。

周四（１７日）施政報告消息繼續發酵，加上美國最新零售銷售數據遜預期，本月底減息呼

聲上升，帶動港股繼續走高，逼近兩萬七關，最終收報２６８４８點升１８４點。

內地今日公布第三季度ＧＤＰ，按年增長６％，低於市場預期的６﹒１％，再創季度紀錄新

低，但９月工業增加值增５﹒８％，按月升１﹒４個百分點勝預期兼抵銷ＧＤＰ數據的影響，刺

激港股一度最多升１３６點，高見２６９８５點，創一個月高位。隨著內銀股跟隨Ａ股回吐，市

場同時對於明日（１９日）英國國會通過脫歐協議期望不高，最終恆指跌１２８點報２６７１９

點。

總結恆指本周延續上周升勢，累升４１１點或１﹒５６％，收２６７１９點，最高見

２６９８５點，最低見２６３８６點，上下波動只有５９８點。國指本周升８７點或０﹒８４％

，收報１０５４０點。

主板成交本周日均７９５﹒２３億元，比上周減少約５﹒４％。



＊港府施政揭新一頁，本地地產股受惠急漲＊



特首林鄭月娥發表施政報告，提出改劃私人土地作公營房屋發展，並宣布「土地共享先導計

劃」最快明年接受申請。本地地產股急彈，恆地（０００１２）全周升１﹒７４％；新地

（０００１６）漲２﹒５９％；新世界（０００１７）揚６﹒５６％；長實（０１１１３）走高

１﹒２３％；太古地產（０１９７２）軟２﹒３％；信置（０００８３）揚２﹒２８％。

《施政報告》放寬首置按揭保險計劃的樓價上限，可申請最高９成按貸的樓價上限由現時

４００萬元提升至８００萬元。本地銀行股受惠走高，匯控（００００５）全周漲３﹒３１％；

恆生（０００１１）升０﹒７４％；東亞（０００２３）微升０﹒９９％；中銀（０２３８８）

漲３﹒６８％；渣打（０２８８８）走高４﹒５８％。



＊內地擬在澳門設人幣離岸市場，賭股受捧＊



內地有意在澳門成立證券交易所，並將其打造成為人民幣離岸市場的納斯達克，據報相關方

案已經呈報給中央，濠賭股一度急漲。金沙（０１９２８）全周３﹒３９％；銀娛

（０００２７）升２﹒９５％；永利（０１１２８）升４﹒５％；新濠（００２００）漲

５﹒３６％；澳博（００８８０）急升５﹒０２％；美高梅（０２２８２）則跌２﹒４４％。

國務院印發《體育強國建設綱要》，支持行業在２０３５年成為國民經濟支柱性產業，加上

個別股份獲大行唱好，體育用品股氣勢如虹。李寧（０２３３１）全周走高４﹒５％；安踏

（０２０２０）揚３﹒４７％；３６１度（０１３６１）瀉４﹒０７％；特步（０１３６８）飆

６﹒８３％。



＊英國歐盟達成脫歐協議，長和系普遍走高＊



英國與歐盟達成脫歐協議，有望帶領英國有序脫歐，歐洲相關股一度走高，但協議獲英國國

會通過機會成疑，之後出現回吐。長和（００００１）全周漲３﹒７８％；電能（００００６）

升０﹒８３％；長建（０１０３８）漲３﹒６２％；新秀麗（０１９１０）跌１﹒３％；普拉達

（０１９１３）升３﹒３８％；思捷環球（００３３０）急升７﹒９％；歐舒丹（００９７３）

走低２﹒７２％。

受惠內房股整體上升，物管股本周熱炒，早前急升的雅生活服務（０３３１９）全周回吐

０﹒６６％；碧桂園服務（０６０９８）走高４﹒５３％；奧園健康（０３６６２）升

６﹒３６％；佳兆業美好（０２１６８）揚５﹒２９％；新城悅服務（０１７５５）飆

８﹒９４％。（ｙｋ）

