《鍾之日記》ＧＤＰ再新低，魚缸受累下跌

《鍾之日記》１０月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國第三季度ＧＤＰ增６％，低於市場預期６﹒１％，再創季度紀錄新低，成為１９９２年

有紀錄以來的季度ＧＤＰ最低值。首三季ＧＤＰ增６﹒２％，仍在全年目標６－６﹒５％區間。

國家統計局新聞發言人毛盛勇在新聞發布會上急派定心丸，表示儘管有所放緩，但是這個速

度在全球主要經濟體是名列前茅的。儘管外部環境比較嚴峻複雜，但國內有力的支撐因素比較多

，下一步經濟保持平穩運行還是有條件、有支撐的；今年四季度經濟保持平穩趨勢是有保證的。

不過，市場大都對第四季ＧＤＰ增長存疑，認為第四季ＧＤＰ或破６，貨幣政策有必要調整

。彭博經濟學家撰文稱，雖然ＧＤＰ暫時沒有跌穿６％，但增長調整尚未結束，第四季度增速仍

有低於６％的風險，預計政府還會繼續實施政策寬鬆。



＊港股創一個月高後回落，Ａ股創一個月最大單日跌幅＊



內地重磅數據公布後，滬綜指在權重金融股下跌拖累下轉跌，全日收跌１﹒３２％，創一個

月最大單日跌幅，報２９３８﹒１４點，滬綜指全周由升轉跌１﹒１９％。壞消息刺激午後交投

升溫，兩市全日成交４１５８億元人幣，按日增加１５％。

英國與歐盟最新達成脫歐協議，加上美國銀行季績造好帶動下，美股三大指數隔晚雖全線上

揚，但升幅不大。港股今早跟隨外圍高開６２點，一度高見２６９８５點，創一個月高位，惟未

能觸及二萬七關後節節向下。在內銀股及本地地產股回軟拖累下，午後掉頭下挫，尾市階段更一

度最多跌１９８點，低見２６６５０點，最終全日蒸發１２８點或０﹒４８％，報２６７１９點

。主板成交７７０﹒８７億元，較昨日增加６％。



＊數據拖累內銀股走低，市場期待央媽開大水喉＊



面對中美貿易戰等外圍不穩定因素，中國ＧＤＰ減速的勢頭急過預期，多間大行紛紛睇低中

國第四季的ＧＤＰ增長會跌「破６」。不過，面對政府稅收收入連跌５月，及「百業之母」的銀

行亦需以創紀錄發債來補充資本，財政政策受限之下，市場期待人行會否加大放水力度。

交通銀行金融研究中心發表報告指出，經濟下行的壓力還是不小的，短期要實現六個穩，逆

周期宏觀政策還是要適度發力。財政落實落細減稅降費還是有必要的，可以跟企業新增就業和創

新性投資等掛勾，切實發揮減稅降費支持實體企業的作用。

該行認為，貨幣政策偏鬆調整有必要也有空間。相對於降至６％增速的經濟基本面來說，大

型商業銀行１３％的存款準備金率明顯偏高了。政策要跟經濟基本面吻合，所以適度下調存準率

是必要的；另外，現在通脹是個「假通脹」、是「豬通脹」，人行不應該受到結構性通脹的干擾

，人行更應該通過適當的政策來降低企業的融資成本。不管是直接降息，還是引導ＬＰＲ報價下

調，反正是要真正降低實體經濟的融資成本。利率是個可選的工具，不能排除。

內銀股今日普遍捱沽，錦州銀行（００４１６）瀉６﹒３％，江西銀行（０１９１６）挫

４﹒８％，重慶銀行（０１９６３）跌１﹒８％，招行（０３９６８）跌１﹒６％，交行

（０３３２８）跌１﹒５％，光大銀行（０６８１８）跌１﹒４％，工行（０１３９８）跌

１﹒１％。



＊中國房地產投資增速持平，內房走勢個別＊



除了中國第三季ＧＤＰ數據外，國家統計局今日亦公布多項投資消費數據：９月工業增加值

增５﹒８％，比８月份增速加快１﹒４個百分點，優於市場預期的５％；首９月全國固定資產投

資同比增長５﹒４％，與市場預期一致；９月社會消費品零售總額同比增長７﹒８％，與市場預

期一致。

房地產方面，首９月房地產開發投資同比增長１０﹒５％，增速與首８月持平；首９月，房

地產開發企業房屋施工面積８３４２０１萬平方米，同比增長８﹒７％，增速比首８月回落

０﹒１個百分點。房屋新開工面積１６５７０７萬平方米，增長８﹒６％，增速回落０﹒３個百

分點。而房屋竣工面積４６７４８萬平方米，下降８﹒６％，降幅收窄１﹒４個百分點。

至於商品房銷售額，今年首９月商品房銷售額１１﹒１５萬億元，增長７﹒１％，增速加快

０﹒４個百分點。其中，住宅銷售額增長１０﹒３％，辦公樓銷售額下降１１﹒１％，商業營業

用房銷售額下降１３％。商品房銷售面積１１９１７９萬平方米，同比下降０﹒１％，降幅比首

８月收窄０﹒５個百分點。

內房表現個別，華潤置地（０１１０９）挫１﹒４％，萬科（０２２０２）跌１﹒２％，恆

隆地產（００１０１）跌１％，恆大（０３３３３）跌０﹒９％，惟融創中國（０１９１８）升

１％，龍湖集團（００９６０）升０﹒９％。



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