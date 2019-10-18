【貿易開戰】李克強會見美中貿易全國委員會訪華代表團

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李克強１７日會見美中貿易全

國委員會董事會主席格林伯格率領的訪華代表團並同他們座談交流。李克強指出，中國已經全面

放開製造業，服務業開放也在持續推進。中國將對標國際先進水平，打造市場化、法治化、國際

化的營商環境，對內外資企業等各類市場主體一視同仁，更加嚴格保護產權和知識產權。中國是

一個擁有近１４億人口的大市場，消費還在持續升級，蘊藏著巨大商機和潛力。

李克強表示，中美分別作為世界最大發展中國家和最大發達國家，兩國關係健康穩定發展對

雙方和世界都有利。雙方要按照兩國元首達成的共識，堅持協調、合作、穩定的基調，在平等和

相互尊重基礎上通過對話磋商解決有關問題，著眼長遠，腳踏實地，推動兩國經貿關係沿著正確

軌道前行。希望包括美中貿委會在內的美工商界人士繼續為促進兩國關係發展、增進民間相互瞭

解和理解發揮積極作用。

美方代表表示，美中合作符合雙方共同利益。美國工商界希望保持對華接觸，不希望中美「

脫勾」，也不希望看到貿易戰和加徵關稅。希望雙方抓住機會之窗，通過談判和磋商達成富有實

質意義的協議，使雙方企業在公平和確定的環境下開展良性競爭，實現共同發展。

