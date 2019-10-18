  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/10/2019 08:33

【貿易開戰】李克強會見美中貿易全國委員會訪華代表團

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李克強１７日會見美中貿易全
國委員會董事會主席格林伯格率領的訪華代表團並同他們座談交流。李克強指出，中國已經全面
放開製造業，服務業開放也在持續推進。中國將對標國際先進水平，打造市場化、法治化、國際
化的營商環境，對內外資企業等各類市場主體一視同仁，更加嚴格保護產權和知識產權。中國是
一個擁有近１４億人口的大市場，消費還在持續升級，蘊藏著巨大商機和潛力。
　　李克強表示，中美分別作為世界最大發展中國家和最大發達國家，兩國關係健康穩定發展對
雙方和世界都有利。雙方要按照兩國元首達成的共識，堅持協調、合作、穩定的基調，在平等和
相互尊重基礎上通過對話磋商解決有關問題，著眼長遠，腳踏實地，推動兩國經貿關係沿著正確
軌道前行。希望包括美中貿委會在內的美工商界人士繼續為促進兩國關係發展、增進民間相互瞭
解和理解發揮積極作用。
　　美方代表表示，美中合作符合雙方共同利益。美國工商界希望保持對華接觸，不希望中美「
脫勾」，也不希望看到貿易戰和加徵關稅。希望雙方抓住機會之窗，通過談判和磋商達成富有實
質意義的協議，使雙方企業在公平和確定的環境下開展良性競爭，實現共同發展。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態18/10/2019
土美緊張 特去信勸埃爾多安「勿當傻瓜」
香港政情17/10/2019
【施政報告】陳帆：將研究成立新部門部署鐵路建造及營運
國際動態17/10/2019
【脫歐協議】英國與歐盟達成脫歐協議 鎊匯升近1%
香港政情17/10/2019
【施政報告】黃偉綸：優先檢視160公頃棕地 年底公布地皮位置
生財有道17/10/2019
【施政迴響】大摩：政府放寬按保支持私樓需求及樓價 利好地產股
FOCUS17/10/2019
【FOCUS】「QE4」巧逢寬首置按揭 港樓擊鼓傳花再啟幕?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金