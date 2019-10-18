  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/10/2019 08:33

【駐京專電】北京環球度假區與阿里巴巴戰略合作，打造智能化公園

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京環球度假區與阿里巴巴集團宣布達成
戰略合作，共同推動主題公園及度假區的科技應用和數字化體驗革新。北京環球度假區將以阿里
巴巴的科技賦能園區營運，打造全新的智能化主題公園及度假區目的地，帶來多場景線上線下一
體化的智能服務。
　　賓客可通過飛豬Ａｐｐ訪問北京環球度假區的旗艦店，購買主題公園門票、預定酒店住宿，
完成行程規劃。天貓將成為北京環球度假區的電子商務官方贊助商，與北京環球度假區進行聯合
推廣。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態18/10/2019
土美緊張 特去信勸埃爾多安「勿當傻瓜」
香港政情17/10/2019
【施政報告】陳帆：將研究成立新部門部署鐵路建造及營運
國際動態17/10/2019
【脫歐協議】英國與歐盟達成脫歐協議 鎊匯升近1%
香港政情17/10/2019
【施政報告】黃偉綸：優先檢視160公頃棕地 年底公布地皮位置
生財有道17/10/2019
【施政迴響】大摩：政府放寬按保支持私樓需求及樓價 利好地產股
FOCUS17/10/2019
【FOCUS】「QE4」巧逢寬首置按揭 港樓擊鼓傳花再啟幕?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金