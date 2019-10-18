【駐京專電】北京環球度假區與阿里巴巴戰略合作，打造智能化公園

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京環球度假區與阿里巴巴集團宣布達成

戰略合作，共同推動主題公園及度假區的科技應用和數字化體驗革新。北京環球度假區將以阿里

巴巴的科技賦能園區營運，打造全新的智能化主題公園及度假區目的地，帶來多場景線上線下一

體化的智能服務。

賓客可通過飛豬Ａｐｐ訪問北京環球度假區的旗艦店，購買主題公園門票、預定酒店住宿，

完成行程規劃。天貓將成為北京環球度假區的電子商務官方贊助商，與北京環球度假區進行聯合

推廣。

