【駐滬專電】滬倫通下境外券商持有股票現金不受境內資產餘額限制

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上交所發文明確，滬倫通業務中，境外證

券機構因接受客戶委託開展滬倫通全球存托憑證跨境兌回業務而在境內市場持有的基礎股票及對

應現金，不納入境內資產餘額上限計算範圍。

不過，境外證券經營機構基於跨境轉換及對衝風險目的，買賣存托憑證對應的境內基礎股票

及規定投資品的，在境內市場的資產餘額不得超過中證監規定的上限。

