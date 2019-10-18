【減稅降費】財政部：正研究起草消費稅法，總體稅負將基本穩定

《經濟通通訊社１８日專訊》財政部稅政司一級巡視員徐國喬在三季度財政收支情況新聞發

布會上透露，財政部正在會同相關部門研究起草消費稅法。他還明確，在當前經濟環境和減稅降

費大背景下，消費稅改革將堅持總體稅負基本穩定的原則有序推進。

北京國家會計學院財稅政策與應用研究所所長李旭紅表示，消費稅是對特定消費品和特定消

費行為徵收的一種流轉稅。此次改革將消費稅收入中的增量部分下劃地方，存量部分依然由地方

上解中央，可以在一定程度上緩解地方的財政壓力。此外，由消費地分享消費稅稅源，能夠進一

步調動地方的積極性，激勵政府改善營商環境、支持消費市場，從而促進經濟發展和產業升級。

她表示，目前正處在落實稅收法定原則，推進現代稅制建設階段。完善消費稅相關制度，由

中央稅改為中央與地方共享稅，有利於建立健全地方稅收體系，培養地方稅源，補充地方財政收

入。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文預計，今明兩年將是全面攻堅克難的稅收立法年。

要處理好稅收立法和稅制改革的關係，改革要做到在法治軌道上改革，於法有據。涉及重大改革

的稅收立法可以通過試點探索尋找正確的政策，取得經驗。立法是為了更好地引領和規范改革、

保障改革成果，同時要注意為未來的改革預留空間。（ｃａ）

