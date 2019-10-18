【貿易開戰】商務部原副部長魏建國：今年中國國內消費或超美國

《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布，２０１９年前三季度，全國居民人均可支配

收入２２８８２元（人民幣．下同），比上年同期名義增長８﹒８％，扣除價格因素，實際增長

６﹒１％。

中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國１８日表示，國內消費市場大有潛

力可挖，但目前尚待更多精准施策。中國國內消費總量已經突破６﹒４萬億美元，美國是６﹒９

萬億美元，今年中國國內消費或將超過美國。（ｃａ）

