【數據解讀】彭博：中國ＧＤＰ暫時「保６」，更糟糕情形還在後頭

《經濟通通訊社１８日專訊》中國三季度ＧＤＰ同比增速「觸６」，創１９９２年有紀錄以

來新低，低於市場普遍預期的６﹒１％。彭博亞洲首席經濟學家舒暢和彭博經濟學家曲天石撰文

稱，雖然暫時沒有跌破６％，但中國第三季度ＧＤＰ增速符合彭博經濟研究的觀點，即市場預測

似乎偏於樂觀。９月份工業增加值增速異常強勁，但投資增速進一步放緩突顯出利用基礎設施支

出來支持成長所面臨的挑戰。

彭博經濟研究認為，中國的成長調整尚未結束，第四季度增速仍有低於６％的風險。預計政

府還會繼續實施政策寬鬆。（ｃａ）

