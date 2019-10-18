《經濟通通訊社１８日專訊》中國三季度ＧＤＰ同比增速「觸６」，創１９９２年有紀錄以
來新低，低於市場普遍預期的６﹒１％。彭博亞洲首席經濟學家舒暢和彭博經濟學家曲天石撰文
稱，雖然暫時沒有跌破６％，但中國第三季度ＧＤＰ增速符合彭博經濟研究的觀點，即市場預測
似乎偏於樂觀。９月份工業增加值增速異常強勁，但投資增速進一步放緩突顯出利用基礎設施支
出來支持成長所面臨的挑戰。
彭博經濟研究認為，中國的成長調整尚未結束，第四季度增速仍有低於６％的風險。預計政
府還會繼續實施政策寬鬆。（ｃａ）
18/10/2019 14:19
【數據解讀】彭博：中國ＧＤＰ暫時「保６」，更糟糕情形還在後頭
《經濟通通訊社１８日專訊》中國三季度ＧＤＰ同比增速「觸６」，創１９９２年有紀錄以
來新低，低於市場普遍預期的６﹒１％。彭博亞洲首席經濟學家舒暢和彭博經濟學家曲天石撰文
稱，雖然暫時沒有跌破６％，但中國第三季度ＧＤＰ增速符合彭博經濟研究的觀點，即市場預測
似乎偏於樂觀。９月份工業增加值增速異常強勁，但投資增速進一步放緩突顯出利用基礎設施支
出來支持成長所面臨的挑戰。
彭博經濟研究認為，中國的成長調整尚未結束，第四季度增速仍有低於６％的風險。預計政
府還會繼續實施政策寬鬆。（ｃａ）
|FOCUS18/10/2019
【FOCUS】GDP減速急過預期 考驗「大放水」定力
|生財有道18/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：英國硬脫歐機會增加
|國際動態18/10/2019
土美緊張 特去信勸埃爾多安「勿當傻瓜」
|香港政情17/10/2019
【施政報告】陳帆：將研究成立新部門部署鐵路建造及營運
|國際動態17/10/2019
【脫歐協議】英國與歐盟達成脫歐協議 鎊匯升近1%
|香港政情17/10/2019
【施政報告】黃偉綸：優先檢視160公頃棕地 年底公布地皮位置
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰