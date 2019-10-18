【聚焦人幣】投行：中美完整貿易協議路漫長，人幣年底見７﹒２５

《經濟通通訊社１８日專訊》法國外貿銀行（Ｎａｔｉｘｉｓ）發表報告稱，中美達成首階

段貿易協議後，暫時緩解市場對人民幣走勢的擔憂，然而人民幣市場整體氣氛看來只溫和提振。

該行預測中美兩國距離達成完整協議距離仍遠，加上考慮到中國的經濟情況，預期人民幣兌美元

年底將貶至７﹒２５，而未來１２個月進一步跌至７﹒４５。

報告指，不認為中美緊張局勢稍緩能有助扭轉人民幣貶值壓力。首先，這項臨時協議沒有實

際細節，更像是暫時休戰，投資者對現時中美貿易戰暫時休戰採取觀望的態度。目前已公布的只

是一些舊有措施的整合，以及中國回應美國知識產權問題的含糊承諾。更重要的是，中國經濟因

周期性及結構性原因持續減速，難以支持貨幣走強。

在此背景下，中國政策制定者正面對效果欠佳的財政和貨幣政策的現實，而這增加了通過外

匯政策提振經濟的相對重要性。換句話說，以中國經濟今天的狀況，即使有可能達成全面的貿易

協議，中國亦難以承受人民幣升值，更何況是缺乏實際性的協議了。

該行的基線預測為美中兩國距離達成完整協議距離仍遠，即使能達成，仍有多個範疇的策略

性競爭，加上考慮到中國的經濟情況，預期人民幣匯價年底將貶至７﹒２５，而未來１２個月進

一步跌至７﹒４５。（ｃａ）

