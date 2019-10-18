《股林淘金－林家亨》市場追捧再減息，港樓股餘勇未盡

《股林淘金》美國昨天（１７日）公布的零售銷售數據表現比市場預期為差，數據反映美國

零售行業三個月以來漸走下坡，明年的經濟衰退機會增加，美國短債息率變化不大，１０年期債

息微升至１﹒７４８厘。市場憧憬１０月３１日美國聯儲局會再度減息，現時的美國聯邦基金利

率期貨暗示了減息機會高達八成五。



＊政治壓力推動減息＊



然而，投資者應該要明白，昨天公布的美國經濟數據已經趕不及作為１０月３１日議息會議

上的適當呈堂證供。在美國聯儲局議息會議的規例上，在議息會議之前的１４日，各有投票權的

理事及行長都會收到由聯儲局指定分局（每次不同，屬於機密，其他分局亦不知道是何分局製定

）所製定之經濟報告褐皮書（俗稱Ｂｅｉｇｅｂｏｏｋ），數據內容用以製定當次議息上辯論之

依據，這亦即是說，１０月１５日之後公布的經濟數據，已經趕不及列入當次制定息率政策的呈

堂理據。

現時推動美國聯儲局再減息的力量，已經不屬於正常經濟範疇內的理據，而是總統特朗普的

政治壓力。上一次美國聯儲局宣布減息的時候，已錄得三名投反對票之紀錄，是近３年以來的最

高紀錄，反映了聯儲局內部的矛盾已經加深。



＊宜趁高作持盈保泰＊



預計今日港股會牛皮拉鋸，在窄幅之內爭持。美國總統特朗普再度表示：好快會和中國簽訂

協議。預計這種言論會短期對港股有溫和的提振，加上美國再減息情緒高漲，香港地產股餘勇未

盡，應該仍有溫和升幅。然而，港股現水平已經貼近保歷加通道頂線，再向上突破的幅度不會太

多，加上１１月中中美領袖可能簽署貿易協議仍有不穩定因素存在，不建議在恆指２７１５０點

以上再追貨，反而可以趁高位，在個別股份升破保歷加通道頂線之上時吼高套利離場，作持盈保

泰的策略。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

