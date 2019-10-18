【貿易開戰】易綱與鮑威爾見面，討論中美經濟形勢及貨幣政策

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行在官方網站公布，人行行長易綱在華盛頓出席國際貨

幣基金組織暨世界銀行年會，與美聯儲主席鮑威爾見面，兩人交換了對中美經濟金融形勢、貨幣

政策等議題的看法，但通稿中未說明易綱和鮑威爾會晤的更多細節。

易綱同日亦會見了英國財政大臣賈維德、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，以及國際貨

幣與金融委員會主席、南非央行行長康亞戈。（ｅｙ）

